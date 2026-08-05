«Все черно»: в российской Уфе дроны атаковали НПЗ 5.08.2026, 11:19

1,206

Уфимский завод «Башнефти» — один из крупнейших в России.

5 августа в российской Уфе произошла очередная атака дронов. Беспилотники нанесли удар по местному НПЗ, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Кадры последствий удара публикует мониторинговый канал Exilenova+.

На видео виден столб черного дыма. Сами россияне сообщают, что «летели дроны… один сбили, а один долетел».

Предположительно горит «установка каталитического риформирования Л-35-11/1000», комбинированная установка «Жекса».

Еще одна россиянка жалуется, что «все черно», и показывает последствия атаки и горящий НПЗ. На других видео видно, как неспешно к цели пролетает дрон, напоминающий беспилотник «Лютый». Работы российской ПВО не слышно.

Это не первая атака БПЛА на Уфу. 2 августа этот нефтеперерабатывающий завод уже подвергся атаке.

Уфимский НПЗ «Башнефти» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Предприятие ежегодно может перерабатывать около 6,6 миллиона тонн нефти и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, сжиженный газ и битум.

Завод играет важную роль в обеспечении топливом промышленности, транспорта и, в частности, военной сферы. В настоящее время устанавливаются масштабы повреждений и последствия атаки.

Напомним, ночью 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался очередной склад компании Wildberries.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com