«Все черно»: в российской Уфе дроны атаковали НПЗ
- 5.08.2026, 11:19
- 1,206
Уфимский завод «Башнефти» — один из крупнейших в России.
5 августа в российской Уфе произошла очередная атака дронов. Беспилотники нанесли удар по местному НПЗ, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Кадры последствий удара публикует мониторинговый канал Exilenova+.
На видео виден столб черного дыма. Сами россияне сообщают, что «летели дроны… один сбили, а один долетел».
Предположительно горит «установка каталитического риформирования Л-35-11/1000», комбинированная установка «Жекса».
Еще одна россиянка жалуется, что «все черно», и показывает последствия атаки и горящий НПЗ. На других видео видно, как неспешно к цели пролетает дрон, напоминающий беспилотник «Лютый». Работы российской ПВО не слышно.
Это не первая атака БПЛА на Уфу. 2 августа этот нефтеперерабатывающий завод уже подвергся атаке.
Уфимский НПЗ «Башнефти» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Предприятие ежегодно может перерабатывать около 6,6 миллиона тонн нефти и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, сжиженный газ и битум.
Завод играет важную роль в обеспечении топливом промышленности, транспорта и, в частности, военной сферы. В настоящее время устанавливаются масштабы повреждений и последствия атаки.
Напомним, ночью 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался очередной склад компании Wildberries.