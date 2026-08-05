В Тульской области атакован один из крупнейших распределительных центров Wildberries 5.08.2026, 7:38

Дым виден за десятки километров.

В ночь на 5 августа Тульская область России оказалась под ударом украинских беспилотников и ракет. Ракетная тревога действовала более двух часов, начиная с 00:34 по минскому времени, а режим опасности из-за БПЛА сохранялся с самого вечера и почти до 5:00 утра.

Целью атаки стал очередной склад маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Результаты атаки

По предварительным данным, беспилотники нанесли удар по складу Wildberries в городе Алексин Тульской области. Около 03:30 в пабликах начали распространяться кадры мощного пожара на территории логистического хаба. Как выяснилось по опубликованным видео и фото, в населенном пункте Алексино загорелся крупный склад компании Wildberries. После серии взрывов на объекте разразился сильный пожар, кадры которого распространяются в сети. Очевидцы в сети утверждают, что пожар виден на расстоянии десятков километров. Также на месте поднялся густой черный дым.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев утверждает, что за время воздушной тревоги подразделениями ПВО якобы были уничтожены 107 украинских беспилотников.

По информации чиновника, зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

Кроме того, губернатор заявил, что «произошло падение БПЛА» на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием. Чиновник утверждал, что пожарные расчеты ликвидируют возгорание п попросил россиян не делать фото и видео с мест происшествия, а также не допускать их опубликования и распространения.

Что известно об объекте

Распределительный центр Wildberries в Алексине Тульской области – один из крупнейших объектов компании и ключевой элемент ее логистической инфраструктуры. Площадь составляет около 300 тыс. кв. метров.

Центр строили для обслуживания центральной части России и снижения нагрузки на подмосковные логистические хабы (Коледино, Подольск, Электросталь). Объект принимает грузы как по схеме FBO (продажа со склада маркетплейса), так и FBS (продажа со склада продавца).

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