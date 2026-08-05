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Частные дома и дачи в Беларуси ждет важное изменение

  • 5.08.2026, 5:36
Частные дома и дачи в Беларуси ждет важное изменение

Оно касается сточных вод.

Новое правило для владельцев частных домов и дач зафиксировали в новой редакции Водного кодекса, которая вступит в силу с 1 января 2027 года. Оно касается всех, у кого нет подключения к центральной канализации, сообщает Россонский райисполком.

Речь о сточных водах – их сброс за пределы земельного участка будет запрещен новым кодексом.

Сливать воду из септиков, летних душевых, бань, кухонь на соседнюю территорию или в кюветы будет нельзя.

Вся хозяйственно-бытовая вода после использования должна оставаться на участке и проходить очистку.

Для этого владельцам дома придется предусмотреть локальные очистные сооружения: герметичные септики, поля подземной фильтрации, фильтрующие колодцы и траншеи.

Очищенную таким образом воду уже можно будет сбрасывать в соответствии с проектной документацией и экологическими нормами.

Одна из норм в новой редакции Водного кодекса касается отношений между людьми и бизнесом.

Все желающие начать рекреационное дело в Беларуси могут взять в аренду озеро или часть реки. Выбрать можно из списка Минприроды. После этого следует облагородить территорию и запустить рыбу.

И самое важное правило – местным жителям отдыхать у таких водоемов можно бесплатно. По словам председателя постоянной комиссии Палаты представителей Жанны Чернявской, эта норма – когда арендаторы не вправе препятствовать населению пользоваться водоемами – как раз и появилась из обращений граждан.

Также изменения Водного кодекса Беларуси коснутся размещения на приусадебных участках прудов. Теперь можно будет вырыть только один водоем. Если до внесения изменений в закон их было два, второй можно отставить.

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