Newsweek: Москву поставили в худшее положение с 1991 года 2 5.08.2026, 7:59

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Коллаж: fakt.pl

Украина действует с максимальной эффективностью.

Украинские удары по логистическим центрам Wildberries стали отражением более глубоких экономических проблем РФ.

Сейчас Москва оказалась в самом сложном положении со времен распада СССР в 1991 году. Такое мнение в статье для Newsweek высказал директор исследовательского центра Turan Research Center Джозеф Эпштейн.

Согласно его оценкам, за последние недели были поражены восемь логистических центров Wildberries в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и оккупированном Симферополе. В результате компания могла потерять более 10% своих складских мощностей, а ущерб оценивается примерно в 460 млн долларов.

Эпштейн также считает, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре оказали значительное экономическое давление на РФ.

Также, по мнению аналитика, администрация американского президента Дональда Трампа изменила подход к войне, предоставив Украине больше свободы в применении западного вооружения.

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