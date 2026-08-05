Путин расширил список преступников для войны в Украине
- 5.08.2026, 8:38
Осужденных в рядах армии РФ станет больше.
Российский диктатор Владимир Путин подписал федеральный закон, который уточняет перечень статей УК РФ, наличие судимости или следствия, из-за которых нельзя подписать контракт с Минобороны и пойти воевать против Украины. Об этом сообщили российские СМИ, передает УНИАН.
Из перечня статей, которые помешали бы оккупантам отправиться на фронт, исключили следующие преступления:
преступления малой и средней тяжести;
отдельные преступления в сфере оборота оружия и взрывчатых веществ, нарушения правил безопасности, а также некоторые виды военных и транспортных преступлений.
В то же время под запретом на подписание контракта остаются лица с судимостью или находящиеся под следствием по статьям о педофилии, терроризме, государственной измене, шпионаже, диверсиях, экстремизм, вымогательство и ряд других тяжких преступлений против государства и общественной безопасности.
Соответствующий закон опубликован на сайте правовых актов и уже вступил в силу.