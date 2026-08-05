Путин расширил список преступников для войны в Украине 5.08.2026, 8:38

Осужденных в рядах армии РФ станет больше.

Российский диктатор Владимир Путин подписал федеральный закон, который уточняет перечень статей УК РФ, наличие судимости или следствия, из-за которых нельзя подписать контракт с Минобороны и пойти воевать против Украины. Об этом сообщили российские СМИ, передает УНИАН.

Из перечня статей, которые помешали бы оккупантам отправиться на фронт, исключили следующие преступления:

преступления малой и средней тяжести;

отдельные преступления в сфере оборота оружия и взрывчатых веществ, нарушения правил безопасности, а также некоторые виды военных и транспортных преступлений.

В то же время под запретом на подписание контракта остаются лица с судимостью или находящиеся под следствием по статьям о педофилии, терроризме, государственной измене, шпионаже, диверсиях, экстремизм, вымогательство и ряд других тяжких преступлений против государства и общественной безопасности.

Соответствующий закон опубликован на сайте правовых актов и уже вступил в силу.

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