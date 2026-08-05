«Брат сказал: на этом можно нормально зарабатывать» 2 5.08.2026, 9:17

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Фото: onliner.by

Как белорус вложил $17 тысяч по совету родственника.

Иногда один совет от родственника может обойтись в десятки тысяч долларов. В 2020 году троюродный брат сказал Дмитрию (имя изменено по просьбе героя), что знает человека, который поможет заработать, и заверил, что сам уже имел с ним дело. Дмитрий поверил и передал знакомому брата около $17 тыс. Прошло почти шесть лет, и оказалось, что вернуть вложенные деньги куда сложнее, чем их заработать. Ни милиция, ни суд ему пока не помогли. Как такое вообще возможно, читайте в материале Onlíner.

«Брат сказал: на концертах можно нормально зарабатывать»

Дмитрий живет в Бресте. Несколько лет он откладывал деньги, но, как и все мы, понимал, что они не должны просто лежать без дела. Обычные способы приумножить капитал вроде вкладов или инвестиций он тоже рассматривал, но в итоге решил довериться совету троюродного брата, который уверял, что знает «надежного человека» и уже сам успел с ним заработать.

— Все началось в 2020 году. Мой троюродный брат рассказал, что у него есть знакомый, который занимается организацией концертов в России и других странах. Его зовут Николай, сам он родом из Гомеля, но на тот момент жил под Москвой. Брат тоже пробовал проводить с ним некоторые мероприятия и говорил, что на этом можно нормально зарабатывать.

Мы встретились в Минске, в квартире, которую тогда снимал брат. Николай тоже был там. Они рассказали, что собираются организовывать концерты, в том числе в Казахстане, и предложили мне вложиться. Брат объяснял все примерно так: я передаю ему деньги, он пускает их на проведение мероприятий, а после концертов мы делим прибыль, мне достается определенный процент от вложенной суммы.

Фото: onliner.by

У меня тогда были накопления, и я как раз думал, куда их вложить. Конечно, я рассматривал другие варианты, например доверительное управление в банке, но, как потом оказалось, деньги у клиентов там тоже зависли из-за санкций. А вариант с концертами казался мне более понятным, потому что его предложил не какой-то там посторонний человек, а мой родственник. Брат говорил, что уже работал с Николаем, вкладывался в концерт в Минске и после него со всеми рассчитались. Насколько я помню, речь шла о заработке примерно в $10 тыс. То есть перед глазами был пример, когда эта «темка» действительно сработала.

Сам Николай был располагающим, он спокойно все объяснял и не выглядел человеком, который пытается срочно забрать деньги и исчезнуть. Организация концертов была его основной работой, он этим жил. Позже мы даже вместе ездили отдыхать в Шри-Ланку, там была и его жена. Поэтому особых причин не доверять ему у меня тогда не было.

Фото: onliner.by

В общем, в 2020 году я передал ему 1,3 млн российских рублей — по курсу того времени это было примерно $17 тыс. При этом полноценного договора об инвестициях мы не составляли. Николай написал расписку (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. Onlíner), что получил деньги на проведение концерта и должен вернуть их после мероприятия в 2021 году.

О том, что я могу потерять всю сумму, что концерт может пройти в минус и деньги вообще не вернутся, мне тогда никто не говорил. Я был уверен, что даю деньги на конкретный концерт, после него получаю обратно свою сумму, а если будет прибыль, то еще и определенный процент сверху.

«Из-за коронавируса концерт перенесли почти на два года»

Практически сразу после того, как Дмитрий передал деньги, началась пандемия коронавируса — планируемый концерт пришлось переносить на лето 2022 года.

— После того как мероприятие все-таки прошло, я попросил Николая вернуть деньги. Он сказал, что сразу всю сумму отдать не сможет, и предложил рассчитаться частями. В итоге он вернул мне около $2,7 тыс., а затем еще примерно $100. То есть обратно я получил лишь небольшую часть своих вложений.

Фото: onliner.by

Оставшиеся деньги, как объяснял Николай, продолжали работать. Он говорил, что впереди еще будут концерты, поэтому переживать не стоит. При этом никаких документов я по-прежнему не видел. Мне не показывали сметы, расходы, договоры с артистами, не рассказывали, сколько заработал тот или иной концерт и на что именно ушли мои деньги. Единственным документом, который у меня был, оставалась та самая расписка.

«Потом оказалось, что мои деньги уже исчезли»

— В 2024 году Николай рассказал мне, что мои деньги уже работают в другом проекте — концерте в Таиланде, на Пхукете. Он говорил, что в прошлом году там был солдаут, поэтому у меня не возникло ощущения, что есть какие-то проблемы. Я думал, что все идет своим чередом и деньги удастся вернуть чуть позже.

Однако в начале 2025 года Дмитрию понадобились деньги на улучшение жилищных условий. Парень связался с Николаем и сказал, что хочет забрать оставшуюся сумму.

— В ответ он сказал, что концерт прошел в минус и мои деньги полностью сгорели. Для меня это было шоком. Я сразу спросил: «Как сгорели?» Мне ведь никогда не говорили, что я могу потерять все вложения. Когда я передавал деньги, речь шла только о том, что они будут использоваться для проведения концерта, а после мероприятия мне их вернут. Никто не предупреждал о рисках и не говорил, что, если что-то пойдет не так, я потеряю все.

Фото: onliner.by

По словам Дмитрия, организатор даже не предлагал вариантов, как он может вернуть деньги.

— Он сразу сказал, что денег больше нет. Конечно, у меня возникли сомнения, действительно ли концерт оказался убыточным, ведь никаких документов я не видел ни тогда, ни потом. Возможно, все действительно было именно так, а возможно, это просто объяснение, чтобы не возвращать деньги. Я этого не знаю и доказать не могу.

«В милиции сказали, что это гражданско-правовой спор»

— Когда Николай сказал, что денег больше нет, я еще несколько месяцев пытался с ним договориться: писал ему в разных соцсетях, просил вернуть хотя бы оставшуюся сумму. Постепенно он начал блокировать меня везде, где только мог. В какой-то момент я предупредил, что, если вопрос не получится решить мирно, я обращусь в милицию. Он ответил, что я могу это сделать и его это совершенно не смущало.

Фото: onliner.by

После этого разговора я действительно написал заявление в милицию, но там мне сказали, что признаков преступления не видят и это гражданско-правовой спор, который нужно решать через суд.

Я решил идти до конца и обратился в суд. На это тоже ушло немало денег: пришлось оплачивать услуги адвоката, готовить документы, одна только госпошлина составила около $2 тыс. Получается, что я не только не смог вернуть свои деньги, но и был вынужден тратить еще больше, чтобы попытаться добиться справедливости.

Фото: onliner.by

В суде представители Николая заявили, что срок исковой давности уже истек. Суд с этой позицией согласился и отказал мне в удовлетворении иска. То есть до рассмотрения вопроса по существу дело даже не дошло. Не выяснялось, куда именно были потрачены мои деньги, были эти концерты прибыльными или убыточными, должен ли он был вернуть мне оставшуюся сумму. Основным основанием для отказа стало то, что, по мнению суда, я слишком поздно обратился к ним с иском.

Решение суда есть в распоряжении редакции. По мнению суда, Дмитрий должен был узнать о нарушении своего права после того, как по окончании срока, указанного в расписке, не получил обратно одолженные деньги. Исходя из этого, суд посчитал, что срок исковой давности начал исчисляться 2 июля 2021 года и истек 1 июля 2024-го.

Также суд не принял доводы истца о том, что срок возврата денег неоднократно переносился по просьбе ответчика. В решении отмечается, что, кроме пояснений самого Дмитрия, эти обстоятельства ничем не подтверждены: переписка, на которую он ссылался, в материалы дела предоставлена не была. Кроме того, суд указал, что стороны не оформили письменное соглашение, которое изменяло бы срок возврата займа, поэтому оснований считать его перенесенным не усмотрел.

— Я с этим решением категорически не согласен. Ведь после того, как была написана расписка, Николай частично вернул мне деньги. Это произошло уже в 2022 году. Более того, в суде был свидетель, который подтвердил факт передачи этой суммы. Да, отдельную расписку о том, что я получил деньги обратно, мы тогда не составляли, потому что я просто не думал, что через несколько лет мне придется доказывать что-то в суде. Но сам факт частичного возврата никто не отрицал.

Поэтому, как объясняли мне юристы, срок исковой давности должен был исчисляться заново с момента, когда он признал долг и вернул часть денег. Насколько я понимаю, именно так это и должно работать. Но суд посчитал иначе.

Фото: onliner.by

— Вы считаете, что в отношении вас были мошеннические действия со стороны Николая?

— Я не могу назвать Николая мошенником, это может сделать только суд, если для этого будут основания. Если бы он сразу честно сказал, что деньги можно потерять, что во время организации концерта возникли проблемы, показал документы, объяснил, куда ушли деньги, попытался постепенно рассчитаться, наверное, этой истории вообще не было бы. Но вместо этого я услышал, что деньги просто сгорели, а потом меня начали везде блокировать. Поэтому у меня и возникло ощущение, что меня просто обманули.

— А брат, который вас свел, как отреагировал?

— Если честно, он занял странную позицию. По сути, он сказал, что ни при чем: это, мол, вы между собой договаривались — сами сейчас и разбирайтесь.

Фото: onliner.by

— Извлекли из этой ситуации какой-то урок?

— Самый главный урок для меня: больше никогда не вкладывать деньги в такие «темки». Если это какие-то инвестиции, то только в то, что ты реально покупаешь и что остается у тебя на руках. И второй вывод: если уже одалживаешь кому-то крупную сумму, то обязательно должен быть залог. Так у тебя будут хоть какие-то гарантии.

— Каковы ваши дальнейшие планы?

— Сейчас готовлю жалобу в Верховный суд. Это, наверное, уже последняя возможность добиться пересмотра дела. Очень надеюсь, что там обратят внимание именно на эти обстоятельства и дадут им оценку.

Фото: onliner.by

— Вы еще верите в то, что сможете вернуть свои деньги?

— Конечно, хочется верить, что деньги все-таки удастся вернуть, но, если честно, надежда у меня осталась только на Верховный суд. Очень хочется верить, что там внимательно посмотрят на обстоятельства дела и все-таки примут справедливое решение. Я не питаю каких-то иллюзий, но сдаваться тоже не хочу. Столько времени, сил и денег уже потрачено, и бросить все на полпути было бы неправильно. Пока есть хоть какая-то возможность добиться пересмотра дела, я буду ей пользоваться.

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