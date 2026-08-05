Ракета SpaceX вот-вот врежется в Луну 5.08.2026, 9:06

Фото: SpaceX

Стало известно, можно ли увидеть столкновение с Земли.

Брошенная верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX находится на траектории неизбежного столкновения с Луной. По прогнозам ученых, удар произойдет примерно в 09:35 по киевскому летнему времени и приведет к образованию нового кратера и выбросу большого количества пыли и обломков, пишет Mirror.

Ракета была запущена в январе 2025 года в рамках американо-японской миссии, которая доставила на поверхность Луны два посадочных модуля и научное оборудование.

По словам специалистов, верхняя ступень ракеты длиной около 12 метров и массой примерно 4,1 тонны врежется в поверхность Луны со скоростью около 8,7 тыс. км/ч вблизи кратера Эйнштейна на его западном краю.

Ожидается, что само столкновение будет незаметно для невооруженного глаза. Однако астрономы предполагают, что владельцы мощных телескопов могут зафиксировать кратковременную вспышку, которая продлится менее секунды.

Астроном Билл Грей, который первым определил траекторию полета обломка, отметил:

«Возможно, мы увидим вспышку. Возможно, мы увидим камни, выброшенные из кратера. Возможно, мы даже увидим и то, и другое».

Доктор Мэтт Ботвелл из Кембриджского университета также считает, что современные телескопы способны зафиксировать вспышку, отраженную от поверхности Луны.

Кроме того, гораздо больше шансов увидеть шлейф пыли и обломков, который может подняться на несколько километров над поверхностью спутника и оставаться видимым в течение десятков минут.

Кратер будет небольшим

По оценкам ученых, после удара образуется кратер диаметром около 27 метров и глубиной примерно 5 метров.

Ученый из Лос-Аламосской национальной лаборатории Бенджамин Фернандо пояснил, что исследователей интересует не только само столкновение, но и его последствия.

«Отчасти причина нашего интереса к этому событию заключается в том, чтобы выяснить, какую опасность представляют обломки для будущих астронавтов», – сказал он.

Кратер будет слишком мал, чтобы его можно было увидеть с Земли, однако его смогут зафиксировать космические аппараты, работающие на лунной орбите.

Ученые предупреждают о проблеме космического мусора

Эксперты отмечают, что этот случай в очередной раз привлекает внимание к проблеме космического мусора.

По словам Билла Грея, аварии можно было бы избежать, если бы верхнюю ступень после выполнения миссии перевели на орбиту вокруг Солнца.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл подчеркнул, что нынешнее столкновение не представляет большой угрозы, однако подобные случаи могут создать проблемы в будущем, когда на Луне будут работать постоянные базы:

«Нам не нужно оставлять ракетные ступени на хаотичных орбитах такого рода».

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