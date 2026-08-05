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«Понимаю, что деньги с налога на благо животных не пойдут»

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  • 5.08.2026, 9:24
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«Понимаю, что деньги с налога на благо животных не пойдут»

Белорусы обсуждают новые правила для владельцев кошек и собак.

С 1 июля в Беларуси действует новое правило для владельцев домашних животных: кошек и собак, проживающих в жилых помещениях, надо обязательно регистрировать. «Салідарнасць» cпросила у белорусов, выполнили ли они требование властей и с какими нюансами приходится сталкиваться, если ты владелец четвероного друга человека. Все имена собеседников изменены из соображений безопасности.

«В магазин — нельзя, в общественный транспорт — только в переноске»

— Мы уже зарегистрировали кота и собаку. Но со второго раза, потому что затребовали согласие всех прописанных в квартире, — рассказывает Маргарита. — Знаю, что везде по-разному: кто-то приходит, и у него регистрируют без всяких вопросов и заявлений, а кому-то «везет», как мне.

Регистрировала только потому, что боязливая: если постучат из милиции, словлю паническую атаку. Так что во избежание подобного – сделала это, хоть и понимаю, что деньги с налога на благо животных не пойдут.

Самая большая трудность для меня как собачницы — то, что я мало куда могу пойти со своим животным. В магазин нельзя, в общественный транспорт — только в переноске (знаю случаи, когда водители просто не пускают с собакой, если она не в переноске, но в наморднике и на поводке). Можно ездить на такси, но я часто сталкиваюсь с отказами, хоть и соблюдаю все требования: намордник, поводок и подстилка на сиденье.

С маленькими собаками в этом плане проще, видела, как некоторые даже в ТЦ заходят. Но до большой обязательно кто-то докопается.

С инфраструктурой для собак тоже все грустно: площадок нет (хоть я в них и не вижу смысла — должна быть нормальная большая зона для выгула), специальных урн и пакетов тоже — только если в новых модных районах.

Во многие парки и общественные места тоже нельзя с собакой. Да даже чтобы поплавать в озере, надо искать место в нескольких километрах от людей, хотя моя собака почище некоторых, кто там плавает.

После начала большой войны были проблемы с кормом — пропало все, что мы покупаем, приходилось искать аналоги. Пропадали и таблетки «Бравекто» от клещей, а когда появлялись, то за 200 рублей на вес моей собаки. Но со временем стало нормально — сейчас все в наличии и по нормальным ценам.

С медициной, тьфу-тьфу-тьфу, сталкиваемся редко. С собакой ходим только раз в год на прививку, коту нужны лекарства от эпилепсии, но мы их просим привезти из России, так как в Беларуси они не продаются.

«Три года назад у кошки был вывих коленной чашечки, за две операции, лекарства и дорогу отдали около 2000 рублей»

Ирина — хозяйка кошки. Женщина не регистрировала животное, поскольку для этого нужен владелец квартиры, в которой она живет, а такой возможности сейчас нет. Из нюансов жизни с котом собеседница «Салідарнасці» рассказывает следующее:

— Заметили, что с составом кормов в Беларуси есть проблемы. На упаковке написано, что производитель — Франция, но мы сравнили с такой же упаковкой, купленной в Варшаве, и оказалось, что состав разный. Также не все корма есть в наличии, мы хотели купить уринарный «N&D», но он доступен только через «Озон».

Очень много денег у нас уходит на лечение. Кошка у нас породистая, но оказалась ненужной прежним хозяевам из-за генетического заболевания, передающегося котятам. Мы забрали ее из питомника, когда ей было два года.

Сейчас стабильно раз в полгода ездим в ветклинику. Стоимость одной консультации с УЗИ — 75 рублей. Когда нужны были таблетки — плюс еще почти 100 рублей. А когда не было машины, то ездили на такси, а это около 12-15 рублей в одну сторону. В такси проблем не было: мы заранее указывали, что с нами будет кошка в переноске.

Три года назад у нее был вывих коленной чашечки. За две операции, лекарства и дорогу отдали около 2000 рублей.

Семья Ирины старается поддерживать бездомных животных, которых, по ее словам, в городе довольно много:

— Ходим на мероприятия, помогаем деньгами, отдаем лекарства или корм. Возле дома у нас есть две бездомные кошки, их бесплатно стерилизовал знакомый ветврач наших соседей. Муж всегда носит с собой корм, если вдруг встретит кого-то на улице.

Как-то мы взяли себе второго котенка, но поняли, что двоих не потянем — через день нашли хозяев через «Куфар». Муж нашел организацию, которая составляет договор о передаче животного, согласно которому нам периодически высылают его фотографии.

Но для тех, кто хочет взять котенка из питомника или у волонтеров, есть масса ограничений. Моей подруге отказали, потому что у нее 5-летняя дочь.

Много где требуют, чтобы семья была без детей, на окнах стояли сетки и новые хозяева чуть ли ни ежедневно присылали отчет. В итоге подруга взяла котенка через «Куфар», где главным условием было просто забрать. Сейчас он живет свою лучшую жизнь.

«На самом деле это удобно: если собака потеряется, можно найти в базе данные хозяев»

Марина рассказывает, что зарегистрировала свою собаку почти сразу после появления соответствующего закона.

— На самом деле это удобно: у нее есть номер, нам выдали брелок, и если собака потеряется, можно будет найти данные хозяев по их базе. Сам налог небольшой — около 11 рублей в квартал.

Мы живем в районе с новыми ЖК, поэтому в местном сквере есть стойки с пакетиками и мусорками специально для собак. Почти во всех кофейнях есть водичка и вкусняшки. Насчет транспорта не скажу: у нас своя машина.

Один из нюансов содержания собаки — дорогое лечение. Цены просто бешеные даже за обычные анализы. Мы ездили делать рентген и прививки в государственную клинику: ценник более приятный. Там же делали паспорт и чип, тоже за адекватную сумму.

Говорят, что в Минске хорошая госклиника в Центральном районе, но мы ездили на Гурского, где тоже все окей.

«Лечение было очень дорогим: одно посещение ветклиники — 100 рублей»

— Мой котик, к сожалению, недавно умер. Еще до введения закона об обязательной регистрации. Он был такой лапочка, содержать его было совсем недорого: в лоток ходил без наполнителя, ел «Феликс», — вспоминает Елена. — Правда, в 13 лет он заболел, и лечение было очень дорогим.

Одно посещение ветклиники — 100 рублей. Таблетки — 50 рублей, одна капельница — 50 рублей, укол, чтобы не тошнило — 10 рублей. Капельницы надо было ставить каждый день.

Плюс еще на такси 40 рублей туда-обратно. Вызывала «Яндекс» с пометкой, что буду с животным — могла долго ждать, пока примут заказ, но всегда кто-то находился.

Мне повезло, что я хорошо зарабатываю. Смогла оплатить КТ, УЗИ, кардиограмму за 1200 рублей. В такой ситуации любые деньги отдашь, лишь бы животному было легче.

Мне кажется, клиники этим пользуются. Очень жалко тех, у кого недостаточно средств. Ведь бывает, делаешь какое-то дорогостоящее обследование, а потом тебе говорят, что этого недостаточно и надо еще сдавать дорогие анализы. Да что говорить — даже усыпить животное стоит в районе 250 рублей.

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