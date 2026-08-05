Минчанка на приеме у врача рассказала необычную историю из своей жизни

Минчанка на приеме у врача рассказала необычную историю из своей жизни1
- 5.08.2026, 9:46
- 1,890
Медик отреагировал.
В Минске телефонные мошенники выманили у 58-летней женщины 45 тысяч рублей, после чего попытались заставить ее оформить еще 10 тысяч в кредит. Но банки отказали клиентке в выдаче денег, а окончательно распознать обман ей помог лечащий врач, пишет «Зеркало».
Сначала женщине позвонил человек, представившийся сотрудником службы социальной защиты. Под предлогом начисления пенсии он получил ее персональные данные.
Затем с минчанкой связались по видеосвязи в мессенджере. Один из собеседников назвался прокурором и заявил, что мошенники якобы открыли на ее имя счет и перевели туда крупную сумму. После этого к разговору подключился лжесотрудник Департамента финансовых расследований, который стал расспрашивать женщину о сбережениях.
Узнав, что она хранит дома крупную сумму, аферисты убедили ее передать наличные для «проверки». По указанию еще одного участника схемы, представившегося сотрудником Нацбанка, женщина сложила в пакет 45 тысяч рублей и отдала его курьеру, назвав кодовое слово «Евдокея».
Позже лжесотрудник ДФР сообщил, что на имя пенсионерки якобы продолжают открывать счета, и потребовал оформить кредит на 10 тысяч рублей. Женщина обратилась в несколько банков, однако ей отказали.
«Позже пенсионерка пришла на прием к лечащему врачу и поделилась своей историей, доктор сразу распознал признаки обмана и посоветовал женщине без промедления обратиться в милицию», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.