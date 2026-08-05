Ученые назвали еще один повод съесть мороженое 1 5.08.2026, 10:31

Оно поможет организму справиться с жарой.

Японские ученые провели эксперимент и выяснили, что мороженое снижает дискомфорт и усталость, вызванные жарой и помогает легче ее переносить. Об этом сообщает Sora News24.

В эксперименте приняли участие 61 человек в возрасте от 20 до 59 лет. Им предложили съесть одно мороженое, а затем попросили войти в помещение, нагретое до летней температуры, и выполнить легкие упражнения.

После их попросили ответить на вопросы. 59% испытуемых заявили, что они чувствовали себя лучше после того, как съели мороженое, чем если бы они выполняли эти же упражнения без него.

Ученые полагают, что употребление мороженого перед выходом из дома летом может помочь организму лучше справиться с жарой на улице. Мороженое может быть более эффективным, чем прохладные напитки, в охлаждении организма изнутри. Это связано с тем, что при таянии поглощается дополнительное количество тепла.

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