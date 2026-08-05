Цены на нефть упали более чем на 12% 5.08.2026, 9:59

Неделя была полна оптимизма на фоне переговоров между США и Ираном.

Цены на нефть по-прежнему снижаются на фоне возможного прогресса переговоров между США и Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нефть продолжила дешеветь после резкого падения на двух предыдущих торговых сессиях, поскольку инвесторы ожидают успеха усилий по прекращению войны с Ираном и возобновлению движения через заблокированный Ормузский пролив.

По состоянию на сегодняшний день фьючерсы на нефть марки Brent упали на 92 цента, или примерно на 1,2%, до 78,44 доллара за баррель. Через неделю они упали более чем на 12%.

Фьючерсы на нефть марки West Texas в США потеряли 1,07 доллара или 1,4%, снизившись до 74,70 доллара за баррель, и на этой неделе упали более чем на 11%.

Катар заявил во вторник, 4 августа, что посредники достигают прогресса в усилиях по прекращению войны, что приводит к снижению цен на нефть, хотя Тегеран отрицает утверждение президента США Дональда Трампа о том, что переговоры продолжаются.

Вчера цена на нефть Brent впервые с 13 июля закрылась ниже отметки 80 долларов за баррель, снизившись более чем на 5%.

«Если дипломатические усилия терпят неудачу, и физические поставки в конце концов прекратятся, текущий спад цен может оказаться кратковременным, поскольку сокращение запасов усилит влияние любого», - отметила Приянка Сачдева, руководитель отдела рыночных исследований компании Phillip Nova.

До начала войны с Ираном около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа проходило через Ормузский пролив. В марте цены выросли на 50%.

«Главным камнем преткновения, похоже, является то, будет ли Иран настаивать на определенном контроле над водным путем и не отступят ли США от своей позиции и не согласятся с таким сценарием», - считают аналитики компании IG.

Напомним, что издание Axios сообщило о том, что США уже сегодня намерены объявить о соглашении с Ираном, которое вновь откроет Ормузский пролив.

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