закрыть
5 августа 2026, среда, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на нефть упали более чем на 12%

  • 5.08.2026, 9:59
Цены на нефть упали более чем на 12%

Неделя была полна оптимизма на фоне переговоров между США и Ираном.

Цены на нефть по-прежнему снижаются на фоне возможного прогресса переговоров между США и Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нефть продолжила дешеветь после резкого падения на двух предыдущих торговых сессиях, поскольку инвесторы ожидают успеха усилий по прекращению войны с Ираном и возобновлению движения через заблокированный Ормузский пролив.

По состоянию на сегодняшний день фьючерсы на нефть марки Brent упали на 92 цента, или примерно на 1,2%, до 78,44 доллара за баррель. Через неделю они упали более чем на 12%.

Фьючерсы на нефть марки West Texas в США потеряли 1,07 доллара или 1,4%, снизившись до 74,70 доллара за баррель, и на этой неделе упали более чем на 11%.

Катар заявил во вторник, 4 августа, что посредники достигают прогресса в усилиях по прекращению войны, что приводит к снижению цен на нефть, хотя Тегеран отрицает утверждение президента США Дональда Трампа о том, что переговоры продолжаются.

Вчера цена на нефть Brent впервые с 13 июля закрылась ниже отметки 80 долларов за баррель, снизившись более чем на 5%.

«Если дипломатические усилия терпят неудачу, и физические поставки в конце концов прекратятся, текущий спад цен может оказаться кратковременным, поскольку сокращение запасов усилит влияние любого», - отметила Приянка Сачдева, руководитель отдела рыночных исследований компании Phillip Nova.

До начала войны с Ираном около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа проходило через Ормузский пролив. В марте цены выросли на 50%.

«Главным камнем преткновения, похоже, является то, будет ли Иран настаивать на определенном контроле над водным путем и не отступят ли США от своей позиции и не согласятся с таким сценарием», - считают аналитики компании IG.

Напомним, что издание Axios сообщило о том, что США уже сегодня намерены объявить о соглашении с Ираном, которое вновь откроет Ормузский пролив.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич