В Беларуси объявлен «красный уровень опасности»
- 5.08.2026, 10:10
Из-за аномальной жары.
Белгидромет прогнозирует на два ближайших дня, 5–6 августа, настоящий погодный экстрим в Беларуси.
В стране введен «красный уровень опасности» из-за аномальной жары.
Так, днем 5 августа на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С. А на юге, как прогнозирует Белгидромет, ее уровень достигнет +35 +38°С.
Четверг, 6 августа, обещает еще большие испытания: во многих районах температура достигнет +35…+40°C.