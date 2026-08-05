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В Беларуси объявлен «красный уровень опасности»

  • 5.08.2026, 10:10
В Беларуси объявлен «красный уровень опасности»

Из-за аномальной жары.

Белгидромет прогнозирует на два ближайших дня, 5–6 августа, настоящий погодный экстрим в Беларуси.

В стране введен «красный уровень опасности» из-за аномальной жары.

Так, днем 5 августа на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С. А на юге, как прогнозирует Белгидромет, ее уровень достигнет +35 +38°С.

Четверг, 6 августа, обещает еще большие испытания: во многих районах температура достигнет +35…+40°C.

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