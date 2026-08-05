Более 8,4 млн украинцев находятся вне страны 4 5.08.2026, 10:50

Иллюстрационное фото: verge.zp.ua

Данные озвучил уполномоченный Верховной рады по правам человека.

Свыше 8,4 млн граждан Украины по состоянию на 2026 год проживают за пределами страны. Об этом во вторник, 4 августа, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, подводя итоги ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает «Немецкая волна».

«Более 8,4 миллионов наших граждан сегодня находятся за пределами Украины. Наш долг сделать так, чтобы каждый из них знал: Украина о нем помнит и готова защищать его права», - написал омбудсмен в Telegram-канале.

Более 5 млн украинцев получили временную защиту в ЕС

Лубинец не провел прямой связи числа находящихся вне Украины с российской агрессией, но его заявления прозвучали в контексте войны. Омбудсмен напомнил, что тысячи украинцев остаются в российском плену, а более 20 тысяч украинских детей незаконно вывезены из страны в Россию. В июне Лубинец указывал, что с 2014 года, когда РФ начала оккупацию и аннексию украинских территорий, из страны выехали 8,5 млн человек.

Данные о непосредственно бежавших от вторжения украинцах ранее приводило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Согласно этой информации, из Украины с 2022 года выехали 5,7 млн человек.

Европейское статистическое ведомство Eurostat в июле 2026 года отмечало, что под временной защитой в ЕС находятся 4,38 млн украинских беженцев. Больше всего из них проживают в Германии - 1,283 млн, Польше - 967,5 тысяч и Испании - 267,4 тысяч человек. Ранее Евростат отмечал, что по состоянию на конец 2021 года разрешение на пребывание в ЕС имели 1,57 млн граждан Украины.

Сколько украинцев остаются в стране?

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев не публикует регулярные и точные данные о численности населения. Глава Госстата Арсен Макарчук отмечал в марте 2026 года, что подобные подсчеты можно будет проводить только через 1,5-2 года после окончания войны. По данным Госстата, перед вторжением в Украине проживали более 41 млн человек - без учета аннексированного Крыма и оккупированных на тот момент частей Донецкой и Луганской областей.

22 июля 2026 года Национальная академия наук Украины опубликовала данные, согласно которым на подконтрольной Киеву территории сейчас проживают примерно 27-28 млн человек. Такую оценку привел Александр Гладун, замдиректора Института демографии и исследований качества жизни.

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