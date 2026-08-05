«Стоишь как призрак, а водитель уже поставил «не явился» 1 5.08.2026, 11:44

Фото: билетный сервис Atlas

Белорусы рассказали о маршрутках и автобусах, которые уезжают без пассажиров с билетами.

Белорусы жалуются в Threads на сорванные автобусные поездки. В одном случае рейс из Гродно в Варшаву несколько раз переносили, а дорога растянулась почти на сутки. В другом — маршрутка из Минска в Молодечно уехала без пассажира, который заранее пришел к месту отправления. Однако билетный сервис, которому люди адресуют претензии, отвечает, что только продает билеты, а за транспорт и выполнение рейсов отвечают перевозчики, пишет «Зеркало».

Один белорус рассказал, что его поездка из Гродно в Варшаву не задалась еще накануне отправления. Изначально он купил билет на рейс 1 августа в 19.30, однако вечером его отменили и предложили пересесть на автобус, который должен был выехать 2 августа в 05.30.

Утром пассажир приехал на вокзал, но в назначенное время людям сообщили, что автобус задерживается на границе и отправление переносится на три часа.

«После этого мы вызываем такси, едем домой, потому что три часа на вокзале торчать неохота. Через полчаса звонок: «Автобус прибудет через 10 минут»… Ладно. Едем на вокзал обратно», — написал он. В итоге из Гродно автобус выехал в 07.40.

После этого пассажиры около 12 часов провели на границе и въехали в Польшу в 20.22 по местному времени. В Белостоке пассажирам предложили «погулять минут 40», а затем без объяснений пересадили их в другой автобус.

По словам автора поста, водитель второго автобуса вел себя грубо. Когда одна из женщин попросила открыть багажное отделение с другой стороны, чтобы найти место для вещей, он ответил: «Просите». Затем водитель заявил, что вообще может отказаться везти пассажиров, поскольку кто-то якобы «не так на него посмотрел».

«Я плачу деньги, ты меня еще можешь отказаться везти? В общем, водитель был явно недоволен возложенными на него «делами», — возмутился гродненец.

Из Белостока автобус выехал только в 22.20, а в Варшаву прибыл около полуночи.

«Одним словом, вся поездка — полный цирк», — резюмировал пассажир и потребовал вернуть деньги за услугу, оказанную ненадлежащим образом.

Он добавил, что часто покупает через сервис Atlas билеты на автобусы и маршрутки, но с подобной ситуацией столкнулся впервые. Название фактического перевозчика мужчина не знает: билет оформлялся через сервис, а на автобусе, который вез пассажиров из Белостока в Варшаву, была надпись Atlas.

Из деревни — в аэропорт Варшавы. В Беларуси запустили автобусные стыковки по аналогии с авиарейсами

Другой случай произошел на маршруте Минск — Молодечно. Девушка рассказала, что 2 августа привезла брата к месту отправления на улице Дружной к 05.40, хотя маршрутка должна была выехать в 06.00. Однако в 06.03 водитель отменил заказ, указав, что пассажир не явился.

«А это вообще как у вас возможно, что маршрутка спокойно уезжает без человека, когда он на месте ее ждет 20 минут? Никто не звонил, в приложении только номер кол-центра. Вы серьезно оставили человека в чужом городе, даже не позвонив? И в кол-центре развели руками, это сервис?» — написала белоруска, уточнив, что перевозчиком было ООО «Белый Мишка».

Atlas в ответ заявил, что не располагает собственным транспортом.

«Атласбас» — это сервис по продаже билетов. Своего транспорта у нас нет. Отметим, что обзвона пассажиров на этом направлении нет. В билете указана вся необходимая информация, в том числе время и место отправления автобуса», — говорится в комментарии компании.

В сервисе также сообщили, что рейс якобы отправился по расписанию и семь пассажиров смогли сесть в автобус.

«За соблюдением расписания со стороны перевозчиков строго следят контролирующие органы. По имеющейся информации, этот рейс отправился строго по расписанию. Семь пассажиров благополучно совершили посадку в автобус», — заявили в Atlas.

В комментариях другие пользователи стали делиться похожими историями.

«Совсем недавно была похожая ситуация с ними: купили билеты на утренний рейс, а автобус просто не приехал. Написала им, они сказали, что якобы решат эту ситуацию, а потом дали отписку, что они просто продают билеты».

«В 6 утра прислать СМС о том, что моей маршрутки на 8 утра не будет и что я перенаправлена на, внимание, 9.30! А то, что маршрутки подбираются по времени прибытия — нужно было сопроводить маму к врачу, — вообще никого не волнует, видимо».

«Стоишь как призрак, а водитель уже поставил «не явился».

При этом часть комментаторов встала на сторону сервиса и перевозчика — они считают, что пассажир должен сам найти указанное в билете место посадки и что водители регулярных рейсов не обязаны обзванивать опаздывающих. Другие возражали, что компания, продающая билеты, не может полностью снимать с себя ответственность за качество услуги:

«Что за детский сад? На поезд когда садитесь, тоже ждете, что вам позвонят и спросят, где вы? Никто не обязан вас обзванивать. Езжу каждый будний день — ни разу не было проблем с посадкой».

«Если я работаю продавцом в продуктовом и мне привозят тухлые продукты, мне их продавать? Ну я же просто продавец».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com