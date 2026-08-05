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«Вот такой сигнал в адрес Лукашенко»

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  • 5.08.2026, 10:49
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«Вот такой сигнал в адрес Лукашенко»
Владимир Фесенко
Фото: Укринформ

Диктатором может заняться международное правосудие.

На днях Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил генерального прокурора Украины завести уголовное дело на белорусского диктатора Лукашенко.

В интервью сайту Charter97.org украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко высказал мнение, что Киев предупреждает диктатора:

— Отмечу, что сугубо политически, на мой взгляд, на данный момент, смысл вот этого обращения в генпрокуратуру — это предупреждение Лукашенко.

Если Беларусь втянется в войну против Украины, не косвенно, а прямо, в рамках эскалации войны, которая сейчас планируется Путином, тогда Украина будет рассматривать Лукашенко как военного преступника. То есть это как предупреждение, как как в футболе — желтая карточка. Сейчас же Лукашенко надеется, что в рамках прекращения войны между Россией и Украиной произойдет снятие санкций против России, но и в том числе против Беларуси, хотя бы частично.

Про это и идут такие закрытые переговоры с американцами. Лукашенко хочет, чтобы и в Европе что-то подобное произошло. А если будет приговор МУС, или судебное производство, то какие тут тогда смягчения и отказ от санкций? Тут скорее наоборот.

Вот такой сигнал в адрес Лукашенко, чтобы он не втягивался в войну против Украины. А в перспективе, в зависимости от обстоятельств, думаю, что наиболее вероятный сценарий обвинения в адрес Лукашенко и соответствующего судебного производства, это вот Международный трибунал.

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