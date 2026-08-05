Правящая партия Германии сформировала команду для противостояния ультраправой «АдГ» 5.08.2026, 9:39

Предвыборная кампания набирает обороты.

Правящий немецкий Христианско-демократический союз (ХДС) сформировал широкую команду специалистов, которые будут консультировать ее в ходе кампании по выборам в земельные парламенты, чтобы противостоять ультраправой «Альтернативе для Германии» («АдГ»).

Об этом сообщает dpa.

20 сентября избиратели в Мекленбурге – Передней Померании должны избрать новое правительство земли, и, согласно последнему опросу, «Альтернатива для Германии» значительно опережает остальных, набрав 36%, за ней следуют социал-демократы с 29%.

В связи с тем, что предвыборная кампания набирает обороты, ХДС, рейтинг которой, по данным опросов, составляет всего 9%, во вторник представила свою новую команду советников.

В её состав входят директор школы, основатель стартапа, а также фермеры и известный на национальном уровне профсоюзный деятель полиции, сообщил главный кандидат от ХДС Даниэль Петерс.

Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы определить основные проблемы, с которыми сталкиваются избиратели, и сосредоточиться на «правильных решениях» в ходе кампании.

«АдГ», занявшая второе место на прошлогодних всеобщих выборах, что стало лучшим результатом для ультраправой партии со времен Второй мировой войны, продолжает набирать поддержку в преддверии нескольких выборов в федеральных землях, которые состоятся в сентябре.

В восточной земле Саксония-Анхальт у партии есть все шансы получить абсолютное большинство 6 сентября, что позволит ей впервые возглавить правительство земли.

В городе-земле Берлине, как и в Мекленбурге – Передней Померании, голосование запланировано на 20 сентября, и, согласно прогнозам опросов, «АдГ» также покажет там хорошие результаты.

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