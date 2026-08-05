Bloomberg: Украина нашла способ заменить личный состав на передовой 5.08.2026, 8:59

Фото: Генштаб ВСУ

Роботы позволяют выполнять широкий спектр задач.

Украинские Силы обороны активно расширяют применение наземных роботизированных комплексов, используя их для выполнения наиболее опасных задач. Главная цель – снижение потерь среди личного состава. Об этом сказано в материале Bloomberg.

Одним из примеров стало применение роботизированной платформы с огнеметом на Донецком направлении. Во время атаки российских штурмовых подразделений машина подожгла растительность вокруг позиций противника, после чего украинские военные завершили оборонительную операцию с применением стрелкового оружия.

Робот был использован 93-й ОМБ, которая одной из первых начала внедрять роботизированные системы на поле боя. По словам военных, украинские наземные платформы могут оснащаться пулеметами, гранатометами, огнеметами и другим вооружением. Власти Украины рассчитывают произвести не менее 50 тысяч таких робокомплексов в течение текущего года.

Еще одним важным этапом стало первое применение морского беспилотника для доставки наземного боевого робота. В июле дистанционно управляемая платформа Wolly 7.62 была доставлена на Кинбурнскую косу, где открыла огонь по российским позициям, вынудив противника оставить часть побережья. После выполнения задания робот был уничтожен.

Как говорится в статье агентства, роботы позволяют выполнять широкий спектр задач от доставки боеприпасов и эвакуации раненых до непосредственного участия в штурмовых действиях и атак камикадзе.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ранее подчеркивал, что эти технологии становятся одним из ключевых инструментов компенсации нехватки личного состава.

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