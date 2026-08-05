Стоит ли мыть автомобиль в сильную жару? 5.08.2026, 8:45

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Главные ошибки водителей.

Летняя жара каким-то особо эффективным образом отключает у людей здравый смысл, когда дело доходит до мытья машины, пишет nv.ua.

На улице плюс тридцать, асфальт парит, и возникает гениальная на первый взгляд идея.

Взять шланг, обдать машину холодной водой, а солнце само высушит все остальное за несколько минут. Или еще проще: недавно прошел дождь, так что машина и так более-менее чистая — можно не заморачиваться.

Обе идеи звучат логично ровно до того момента, пока не взглянешь на это глазами человека, который действительно разбирается в автохимии.

Начнем с дождя, ведь именно он чаще всего служит оправданием для лени. Дождевая вода — вовсе не тот идеальный растворитель грязи, каким ее принято считать. Она смывает разве что пыль, которая и так слабо держится на кузове, а вот дорожная грязь, птичий помет, остатки насекомых или смола остаются практически нетронутыми.

Более того, дождь приносит с собой минеральные примеси, и когда капли высыхают на солнце, они оставляют мелкие пятна по всему кузову. Получается парадокс: вместо более чистой машины вы получаете автомобиль с новым слоем пятен, которые потом придется отмывать отдельно.

Шланг в этой ситуации тоже не панацея. Обычная вода без моющего средства способна удалить разве что поверхностную пыль, тогда как жирные пятна, следы смолы или присохшие насекомые держатся на лакокрасочном покрытии гораздо прочнее. Автомобильная химия работает не потому, что она пенится и эффектно выглядит в рекламе, а потому, что она химически растворяет грязь и отделяет ее от поверхности, позволяя затем смыть без риска поцарапать лак. Обычная вода такого эффекта не дает, сколько бы времени вы ни держали шланг наготове.

Жара сама по себе тоже играет против вас. Когда кузов разогрет солнцем, вода и моющее средство высыхают на нем за считанные секунды, и именно из-за этого появляются те самые неприятные белые разводы и пятна, которые потом трудно удалить даже специальной полиролью.

Химия просто не успевает растворить грязь до того, как сама высохнет, и вместо чистого автомобиля вы получаете пленку из остатков средства поверх старой грязи. А если добавить к этому попытку протереть горячий кузов тряпкой без достаточного количества влаги, риск поцарапать краску возрастает в разы. Бывает даже так, что после такой домашней мойки в жару машина выглядит хуже, чем до нее.

Грязь, которая долго остается на разогретом кузове, способна постепенно разъедать лаковый слой и делать краску тусклой, а регулярная качественная мойка устраняет эти угрозы еще до того, как они успеют нанести реальный ущерб.

Защитное покрытие дополнительно облегчает последующую уборку, поскольку грязи сложнее закрепиться на обработанной поверхности. В конечном счете, регулярный правильный уход обходится дешевле, чем последующее восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия или полировка пятен, успевших слишком глубоко въесться в поверхность.

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