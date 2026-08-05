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Индийское судно затонуло вблизи вод Омана

  • 5.08.2026, 6:09
Индийское судно затонуло вблизи вод Омана

Экипаж удалось спасти.

Снаряд попал по индийскому механизированному парусному судну Faize Noore Oliya вблизи участка моря, принадлежащего Оману. Оно затонуло, сообщила министр судоходства Индии Сарвананда Соновал.

На борту находились 14 человек. Все они спасены — береговая охрана Йемена доставила их в порт Моха. «Индия решительно осуждает это неспровоцированное нападение на беззащитное механизированное парусное судно»,— добавила Соновал. Кто запустил снаряд, не уточняется.

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