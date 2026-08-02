Взрыв в центре Москвы: власти РФ подозревают женщину
- 2.08.2026, 8:25
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Взрывчатка сработала именно тогда, когда в ресторан прибыли гости из военного командования России.
Самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало на веранде ресторана Balzi Rossi в центре Москвы, принесла женщина, которую охранник не пустил внутрь заведения.
Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и росСМИ.
Таким образом, версия о взрыве рассматриваемого сначала газа не рассматривается.
По данным РосСМИ, женщину, которая принесла взрывчатку, заказчики использовали «втемную» - то есть она не знала, что произойдет взрыв, по крайней мере в тот момент.
Известно, что взрывчатка сработала именно тогда, когда в ресторан прибыли гости из военного командования России. Мероприятие должно было проходить закрытое - то есть без посторонних посетителей.
Как пишет ряд россМИ, в заведении Москвы под названием Balzi Rossi должен был проходить банкет, праздновать должен был «кто-то из элит». Одни издания пишут о дне рождения генерала армии РФ, другие – о свадьбе.
Взрыв в ресторане Balzi Rossi
1 августа в центре Москвы в ресторане Balzi Rossi произошел взрыв - погибли три человека, еще 21 - ранены.
В момент взрыва там мог находиться генерал российской армии - возможно, главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Александр Чайко.
Как сообщает ASTRA, ресторан был закрыт на частный банкет. При этом издание ссылается на местные чаты, где пишут, что в ресторане «почивали генерала».
По словам очевидца, говорившего с ASTRA, рядом с рестораном было припарковано много автомобилей с черными военными номерами. Кроме того, рядом находился автобус Росгвардии.
Российский оппозиционный журналист Олег Кашин предполагает, что в ресторане мог находиться главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко. Его день рождения был в конце июля. Кроме того, оппозиционный блогер Ян Матвеев обратил внимание, что 1 августа день рождения празднуют генерал-майор ВДВ Владимир Селиверстов (участвовал в наступлении на Киев) и генерал-лейтенант Александр Ярошевич (начальник департамента транспортного обеспечения Минобороны).
Пока известно, что в заведение пришла женщина со взрывоопасным предметом, но охранник не пропустил ее внутрь.
В результате предмет сдетонировал на террасе ресторана. Среди погибших - сама женщина, охранник и один из гостей заведения, касающийся праздничного вечера так называемых «элит».
СМИ сообщили, что сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила.
Сначала говорили, что инцидент мог произойти из-за газа, однако впоследствии Национальный антитеррористический комитет сообщил о женщине со взрывчаткой.