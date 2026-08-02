СМИ: В ресторане в центре Москвы пытались взорвать главкома российских ВКС Чайко 5 2.08.2026, 8:46

6,692

Александр Чайко

Установлены личности троих погибших.

В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление информационного центра Национального антитеррористического комитета.

При взрыве погибли трое: посетитель ресторана, его охранник и женщина, которая пыталась пронести в здание бомбу, ранения получил 21 человек, пишет The Moscow Times.

Целью взрыва были гости частного мероприятия на веранде ресторана Balzi Rossi, пишет «Коммерсант». По данным издания, вечеринка тщательно охранялась. Женщина, которая пыталась пронести внутрь взрывное устройство, сказала остановившему ее охраннику, что несет подарок в коробке, однако сотрудник охраны решил проверить коробку, в этот момент произошел взрыв.

«Бомбу подорвали дистанционно. Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство заряжено металлическими шариками, поэтому пострадали и люди, находившиеся на веранде ресторана», — рассказал источник издания. По его данным, женщину-курьера «буквально разорвало на части», ее руку нашли на дороге более чем в десяти метрах от места взрыва.

Издание ASTRA со ссылкой на очевидца написало, что в Balzi Rossi праздновали день рождения генерала. 1 августа день рождения отмечают два российских генерала: генерал-майор Владимир Селиверстов, который командовал 106-й дивизией ВДВ и участвовал в наступлении на Киев в 2022 году, и генерал-лейтенант Александр Ярошевич — начальник департамента транспортного обеспечения Минобороны, пишет военный аналитик Ян Матвеев. «Но, конечно, могли и праздновать не день в день. Есть предположение, что там была вечеринка в честь главкома российских ВКС Чайко», — отмечает Матвеев.

В пользу версии о том, что в Balzi Rossi день рождения праздновал Чайко, говорит видео, которое опубликовал украинский блогер Анатолий Шарий. На нем виден зал ресторана, на стене которого размещен баннер «Александру — 55 лет». 27 июня 55 лет исполнилось Чайко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com