В Минске открылось место, чтобы «побездельничать» 2.08.2026, 10:06

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Заведение стало одним из самых обсуждаемых в соцсетях.

Одно из самых обсуждаемых новых минских заведений последних недель — «Бездельники». Открылось оно на проспекте Независимости по соседству с «Лучшей улицей» и пространством «Эхо», и все эти фото красивых людей рядом с красными бильярдными столами из лент соцсетей — как раз оттуда. При этом какой-то конкретной броской концепции, дизайнерского интерьера и экзотического меню там нет — это то ли бар, то ли бильярдная, то ли арт-хаб, то ли место, куда можно просто прийти и, собственно, побездельничать. Журналисты «Онлайнера» заглянули к ребятам в день открытия и расспросили чуть подробнее.

— Ну, поздравляйте нас! Еле успели к открытию, но вроде бы все получилось. Сделали все полностью своими руками за полтора месяца. Вот, 17 июня это помещение еще выглядело вот так.

Андрей, один из сооснователей, показывает нам фото полуразбитой бетонной коробки бывшего заводского помещения и тут же убегает с чем-то помогать в баре. Да, в день открытия нового заведения даже главные бездельники города пропадают в рабочей запаре.

Ребята рассказывают, что изначально хотели запуск 31 июля так и назвать, «открытием в режиме стройки». Но стройку завершить все-таки удалось, остались лишь мелочи вроде зашива батарей. В прошлую пятницу и субботу еще прошло открытие для своих — после нее и пошел заметный ажиотаж в соцсетях. Создатели «Бездельников» признаются, что не были к нему готовы: думали, что поначалу сюда будут ходить в основном завсегдатаи почившего бара «Молодой», а потом уже постепенно подтянется и другая публика.

Собственно, «перезапуском «Молодого» чаще всего и называют новое пространство: дело в том, что над проектом работает команда места, четыре года проработавшего на Веры Хоружей и запомнившегося минчанам тусовочным двориком с яблоней и барбекю-«Жигулями». Хотя сами создатели «Бездельников» говорят по-другому.

— Вообще нет. Это точно не «Молодой 2.0» или что-то вроде того. История «Молодого» осталась на Веры Хоружей. А это что-то новое, с новым приколом, просто со старой командой и похожее по духу, — поясняет еще один сооснователь Ярослав. — Поэтому и название новое выбрали, оно отражает нас самих. Мы просто компания друзей, которая любит побездельничать, и сделали здесь место для этого. Поваляться на подоконнике, покатать шары, выпить пивка — вот такой вайб.

Центральная фишка «Бездельников» — бильярдные столы. Ребята, кажется, первыми в Минске решили совместить бильярд с полноценным баром и тусовочным пространством, хотя связь, казалось бы, самая очевидная. Подобное уже давно практикуют заведения в той же Москве или Питере, все эти мемы про катающих «американку» нишевых усачей в штанах Carhartt с карабинами — как раз оттуда. У нас же как-то принято играть в бильярд по-серьезному, в профессиональных клубах.

— Мы специально ставили американский бильярд, потому что он более расслабленный. В русском большие столы, узкие лузы — на игре надо сосредотачиваться. Мы весной еще ходили в разные бильярдные, примериться. Заметили, что в русский играют прям такие серьезные мужики. А нам скорее просто надо поприкалываться. Вот девочка только что била, подвинув перед этим шар рукой. Это нормально, пусть люди кайфуют.

Столы — ручная работа белорусских мастеров, что круто. Они все сделали по одной нашей картинке. Смотрели альтернативы в Китае, но чисто из логистических соображений везти их сюда было бы неудобно. Но я счастлив, что мы нашли наше производство — оно находится под Жодино.

— Не переживаете, что столы могут быстро уничтожить?

— Очень переживаем! На днях хочу связаться с директором производства, узнать, какие варианты есть, если вдруг что. Он, конечно, дал нам пожизненную гарантию на все столы, потому что уверен в них, но все же мелкого ремонта, скорее всего, избежать будет невозможно. Нас уже предупредили, что все модные карабины, ремни будут уничтожать борты запросто. Плюс покрытие может терять оттенок, который мы очень долго выбирали. Но каких-то конкретных правил поведения в зоне бильярда пока не устанавливали, рассчитываем на сознательность людей.

Собственной кухни в «Бездельниках» нет, но скоро будут продаваться френч-доги от поваров на аутсорсе. Какие еще обещают приколы? Например, магазин Random Rebels, бренда одного из наших героев. Вечеринки, конечно, будут — как только ребята получат разрешение на ночной режим работы. Пока что «Бездельники» работают с 17:00 до 23:00, но в планах — тусовки до 4 утра.

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