Правительство и оппозиция Венесуэлы впервые проведут прямые переговоры 2.08.2026, 10:53

Стороны обсудят помощь пострадавшим от землетрясения и демократизацию страны.

Правительство Венесуэлы проведет первые очные переговоры с оппозицией в Каракасе на следующей неделе, чтобы обсудить помощь пострадавшим от недавнего землетрясения и демократизацию страны.

Об этом в субботу, 1 августа, сообщил председатель Национальной ассамблеи и главный переговорщик от правительства Венесуэлы Хорхе Родригес, передает «Немецкая волна».

По его словам, на переговорах оппозицию представит Динора Фигера, которая ранее занимала должность Родригеса. В 2018 году политик вынужденно покинула Венесуэлу, опасаясь преследования. Фигера возглавляет правоцентристский оппозиционный блок, который в 2015 году выиграл парламентские выборы и был признан Вашингтоном, но не бывшим венесуэльским правителем Николасом Мадуро.

Лауреата Нобелевской премии мира Мачадо не пригласили на переговоры

Как пишет агентство AFP, переговоры между правительством в Каракасе, которое после захвата Соединенными Штатами Николаса Мадуро временно возглавила Делси Родригес, и оппозицией поддерживают в Вашингтоне. Ожидается, что участники встречи обсудят восстановление демократических институтов и укрепление избирательной системы, а также график проведения новых выборов.

Последние выборы в Венесуэле прошли в 2024 году. Власти страны объявили, что победу одержал тогдашний глава государства Мадуро. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования и заявила, что большинство голосов набрал ее кандидат - Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

Лауреат Нобелевской премии мира и представительница оппозиции Мария Корина Мачадо, которая считается союзницей Гонсалеса и в настоящее время проживает в изгнании, также пообещала вернуться на родину. Однако на переговоры ее не пригласили.

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