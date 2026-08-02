Гигантский пожар вспыхнул на складе Wildberries: вводили план «Ковер»
- 2.08.2026, 11:44
Новые детали удара по комплексу площадью 128 тысяч квадратных метров в Самарской области РФ.
В ночь на 2 августа в Самарской области России беспилотники атаковали логистический комплекс компании Wildberries. После удара на объекте возник пожар. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA.
По сообщениям местных источников, загорелся логистический комплекс Wildberries «Новосемейкино». Его площадь составляет около 128 тысяч квадратных метров. Объект начал работу в мае 2025 года.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что режим беспилотной опасности в регионе объявили около трех часов ночи. Примерно через час на территории всей области ввели план «Ковер» и закрыли воздушное пространство.
Что говорят в компании Wildberries
Пресс-служба компании Wildberries подтвердила, что в результате атаки дронов на логистическом объекте возник пожар. На месте работают пожарные службы.
«Предварительно пострадавших нет», - заявили в компании.
Площадь пожара в Wildberries не уточнили. В то же время отметили, что логистические процессы были перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов продолжаются через другие объекты.