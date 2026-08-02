Утром, днем или вечером: когда запускать стиральную машину летом? 3 2.08.2026, 12:31

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Эксперты объяснили, почему важно правильно выбирать время суток для стирки.

Многие люди запускают стиральную машину во второй половине дня. Но выяснилось, что стирка в это время суток обходится значительно дороже, чем поздно вечером.

Эксперты издания Southern Living назвали лучшее время суток для запуска стиральной машины.

Представитель коммунальной компании MLGW Уильямсон пояснил, что, несмотря на распространенное мнение о том, что большинство людей пользуются стиральными машинами в выходные дни, на самом деле пик потребления приходится на будние дни.

Поэтому запускать стиральную машину в будние дни после 13:00 и до 20:00 он не рекомендует. Для стирки одежды лучше всего выбирать поздний вечер, ночь или выходные дни.

Директор и владелец компании Bright Force Electrical Даниэль Василевский обратил внимание на еще один нюанс работы стиральной машины, который увеличивает счета за электроэнергию.

«Работа стиральной машины вечером или ночью в теплые месяцы помогает избежать дополнительной нагрузки, когда солнце сильнее всего. Таким образом, вы не заставляете свой кондиционер работать больше, чем нужно», - отметил он.

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