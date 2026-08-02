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В Нью-Йорке впервые нашли вирус Бурбон, от которого нет вакцины и специального лечения

  • 2.08.2026, 11:59
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В Нью-Йорке впервые нашли вирус Бурбон, от которого нет вакцины и специального лечения
Фото: iStock

Есть ли его переносчики в Беларуси?

Редко диагностируемый клещевой вирус, не имеющий вакцины или специального лечения, впервые подтвержден в Нью-Йорке, пишет Fox News.

Вирус Бурбон, «передающийся через обычного клеща «одинокой звезды», вскоре может начать осложнять диагностику, если станет более распространенным этим летом и в последующие годы», — предупредили местные медики.

С момента первого выявления вируса Бурбон в округе Бурбон, штат Канзас, где в 2014 году был поставлен диагноз первому известному пациенту, зафиксировано лишь шесть случаев заражения среди людей. Тот пациент впоследствии скончался.

Вирус связан как минимум с двумя летальными исходами: первым — в 2014 году и еще одним — в 2026 году. Тем не менее исследователи полагают, что значительное число случаев заражения, вероятно, так и не было выявлено.

Симптомы вируса Бурбон включают лихорадку, усталость, сыпь, головную боль, боли в теле и тошноту. Поскольку коммерчески доступного диагностического теста не существует, врачи испытывают серьезные затруднения с его выявлением.

Многие медицинские работники также незнакомы с этим вирусом, «что увеличивает вероятность неверного диагноза.

Клещ «одинокой звезды» широко распространен в США. В Беларуси, как и в целом в Европе, его нет.

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