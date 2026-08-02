Корпуса минского завода «Луч» заменят бизнес-центром и медкомплексом 1 2.08.2026, 12:15

Реконструкция затронет два строения.

В администрации Первомайского района Минска стартовало общественное обсуждение проекта реконструкции старых корпусов завода «Луч». На смену им планируют возвести современный многофункциональный комплекс, пишет агентство «Минск-Новости».

Реконструкция затронет два строения: трехэтажный производственный корпус (пр. Независимости, 95) и расположенный рядом одноэтажный склад. На их месте планируется возвести новый семиэтажный офисный комплекс и профильный медицинский центр.

Площадь будущего бизнес-центра составит 5219 кв. м. Его первый ярус с пятиметровыми потолками отведут под торговую зону (291 кв. м) и медицинский блок. Офисы и административные помещения займут уровни со второго по седьмой. На третьем и шестом этажах запроектированы конференц-зал и две выставочные площадки по 170 кв. м каждая. Техническое оснащение, включая венткамеры и электрощитовые, разместится в подвале.

Соседний склад химикатов адаптируют под медцентр со стоматологическими лабораториями (224 кв. м). Внутренняя планировка предусматривает гипсовочную, комнату отдыха для персонала, два кабинета зубных техников и мини-кофейню на 16 кв. м.

Для гостей и работников комплекса организуют 78 парковочных мест, а также дополнят территорию газонами и зелеными насаждениями.

Публичные обсуждения проекта продлятся до 10 августа включительно.

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