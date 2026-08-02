Слухи и смыслы Александр Адельфинский

2.08.2026, 12:10

Противостоять, действовать на опережение – вот что необходимо для цивилизации.

Правозащитные организации отмечают резко возросший интерес россиян к теме мобилизации, что совершенно естественно. При этом зачастую все смысловое поле у такого рода рисков воспринимается и освещается неточно.

Какое именно смысловое поле? Назовем его образно – «вероятность рашистских Zверств». Как раз сюда и относится группа вопросов о мобилизации. Вопрос «будет ли она этой осенью?» несколько расхолаживает. То есть если вдруг она не состоится на этот раз, то неужто можно расслабиться?..

Нет, ведь важно учитывать не столько привязку к сезону, а более целостный фактор – что сама мобилизация, вся целиком, не отменялась, просто фактически процесс был приторможен росхунтой, и он может быть ускорен ровно так же, как затормозился. Как раз прерывание общего злостного процесса было исключением из действий властей.

По срокам, не в том дело, будет ли возобновление мобилизации обвальным после середины сентября, а в том, что оно может быть – и способно случиться, – подчеркнем, в любое время, угодное Кремлю. Не суть важно, будет ли это, условно, 20 сентября, 16 октября или какого-нибудь ноября-декабря, а в том, что власть хочет войны дальше. Т.е. в опасности все соответствующие категории россиян, и всегда.

Иначе говоря, гадание о конкретике нужно только для технических, оперативных, решений, то есть «свалить ли из страны сейчас». Однако смысл – глобальнее: повторим, это все есть поле вероятности для любых рашистских Zверств, включая и активизацию мобилизационного процесса во время преступной военной агрессии России против Украины.

Далее, в числе вопросов, есть нередкие, связанные с тем, а готово ли и насколько готово рашистское государство к мобилизации. Опять же, здесь пример дробления глобальной опасности и выделение локальной угрозы. Локальный аргумент «технически не готово» как раз не является решающим, ибо логичен, то есть он для рашистов пренебрежительно мал.

Российская власть не исходит из той логики, по которой другими сторонами вычисляются ее действия. Польза, готовность, безопасность – в их общечеловеческом понимании – не присутствуют в коллективной башке российского руководства. Это государство в решающие моменты действует по логике «умом Россию не понять», выраженной Федором Тютчевым.

Вопреки тютчевской строке – «в Россию можно только верить,» – лучше действовать ровно от обратного. Сколько светлых умов и целых народов как раз поверило, доверилось империи – и сгинуло! Соответственно, пока правят имперцы, вероятность любых рашистских Zверств является наивысшей для всех и в любой момент времени – вот он, принципиальный ответ на частные вопросы о мобилизации.

Любые «слухи» о любой опасной гадости со стороны властей не просто имеют право на существование, а, подчеркнем, не имеют права на НЕсуществование: Россия Крым – аннексировала; она в Украину вторглась; она ведет войну – сколько лет! Неужели на фоне хотя бы этого есть смысл даже предполагать, будто сейчас государство откажется от своей людоедской практики на пятый год открытой агрессивной войны?!

То, что массово мобилизацию возобновить «невозможно технически», «неосуществимо ресурсно», «нецелесообразно» – это все о рациональном восприятии. Разум годы назад говорил, что Путин «просто пугает», что он не станет вторгаться, что это просто учения и переброска войск туда-сюда…

И тогда вопрос «слухи ли?» актуален и в отношении потенциального нападения России на НАТО. Нерационально нападать? Опасно? Народ пострадает? – все, значит, это как раз самое подходящее для экспансии и всякого международного терроризма с российской стороны, ибо оно безумно, заметим, как и применение «ядерки».

Смысл как раз в том, чтобы – на какой это год войны? – перестать уже руководствоваться желаемыми логичными доводами, когда противник поступает системно самым неразумно диким, дурным, наихудшим, образом – и он принципиально гордится этим. Быть готовыми к опаснейшим проявлениям имперства. Противостоять, действовать на опережение – вот что необходимо для выживания цивилизации!

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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