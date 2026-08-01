В России назревает час «икс»
- 1.08.2026, 13:36
Какие «сюрпризы» готовят для жителей оккупированной части Украины?
То, что страна-агрессор Россия готовится к масштабной мобилизации в ряды российских оккупационных войск, уже не секрет. По данным украинской разведки, это запланировано на конец сентября - начало октября 2026 года. Не избежат призыва на преступную войну и жители временно оккупированные территории Украины.
Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.
Сколько собираются призвать
На сегодняшний день известно только приблизительные данные о том, сколько человек собираются мобилизовать в ряды РОВ. Украинская разведка называет цифру от 300 до 500 тысяч, но итоговая завит от поставленных войскам оккупантов задач. То есть, от преступных намерений Путина.
По словам военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, что для продолжения войны против Украины с учетом удержания захваченных территорий, а также сохранения ритма ползучего наступления, на протяжении 2027-го России необходимо мобилизовать минимум полмиллиона человек.
«Если же Кремль рассматривает открытие нового фронта, например, Черниговское направление, или усиление Северо-Слобожанского/Слобожанского, то в таком случае речь будет идти уже об около 700 тысяч. При намерении Путина открывать новый театр боевых действий – в Европе, мы говорим уже почти о миллионом наборе людского ресурса», – говорит Коваленко.
При этом, реальную угрозу для того или иного направления после начала всеобщей мобилизации мы увидим примерно через месяц-два – по мере того, какая из российских группировок войск начнет получать большее накопление и увеличиваться в составе.
Ну а пока все больше россиян получают электронные повестки через «Госуслуги» и выезжают за границу. Те же, кто в момент получения и так находился на территории другой страны, уже опасаются возвращаться. Тем временем письма «счастья» приходят и женщинам – в том числе тем, кто давно живет за пределами РФ.
Повестки рассылают и женщинам
Жителей РФ не на шутку встревожило и массовое появление вакансий для специалистов по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан. Всплеск публикаций таких объявлений от госучреждений, подведомственных предприятий и крупных коммерческих компаний замечен на ведущих рекрутинговых порталах РФ. А это уже серьезный звоночек.
Помимо этого в России в кратчайшие сроки был принят закон, расширяющий возможности для людей с судимостью заключать контракты с минобороны. Теперь это смогут делать осужденные (и даже обвиняемые) в том числе за бандитизм, контрабанду наркотиков, оружия и взрывчатки, организацию преступного сообщества, и незаконной миграции.
Что происходит в оккупации
Временно оккупированные территории Украины, а это АРК Крым, части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, агрессор считает уже «своими», и, как помним, внес их в свою Конституцию. Потому там также идет призыв и есть планы мобилизовать местных жителей в ряды российской армии. То, что это военное преступление (согласно Четвертой Женевской конвенции, оккупирующей державе строго запрещено принуждать гражданских лиц служить в ее вооруженных силах), Кремль конечно же нисколько не беспокоит.
По состоянию на сегодняшний день уже известно о подготовке к мобилизации на ВОТ.
Например, так называемое «правительство Запорожской области» разродились постановлением, согласно которому утвержден порядок предоставления субвенций муниципалитетам для исполнения полномочий по первичному военному учету в населенных пунктах, где отсутствуют структурные подразделения военкоматов.
По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, это важнейший документ с точки зрения милитаризации и мобилизации.
«Переводя с официального на человеческий: оккупационные власти переносят военно-учетные функции на местный уровень. В громадах, где нет военкоматов, их базовые функции будут выполнять муниципальные администрации. Критический момент – привязка финансирования к количеству граждан на учете. Она создает для местной администрации материальный стимул».
То есть, фактически эти «администрации» превращаются в военкоматы.
Помимо этого на всех оккупированных территориях резко активизировали принуждение к подписанию контрактов. По словам собеседников OBOZ.UA в Донецке, «на местные предприятия давят, чтобы поставить определенное количество «добровольцев».
«Но давайте говорить откровенно, желающих с высокой долей вероятности умереть непонятно за что очень мало. Исключение – те, кто испытывает серьезные финансовые трудности, ну или безмозглый молодняк. У соседей сын повелся на обещания больших выплат и что «будет служить в тылу», а прошло два месяца и он уже на фронте», – поделился пожилой дончанин.
Причем, по его словам, не горят желанием воевать и идейные сторонники России, которые ранее радостно приветствовали «присоединение» региона к РФ.
По словам наших источников, на оккупированной части Донетчины также резко увеличилось количество так называемых бригад по отлову «сочей» (СОЧ – самовольно оставившие часть или место службы). А их там достаточно.
По словам наших собеседников в оккупированном Крыму, сотрудники военкоматов неофициально говорят о «больших планах на осень». Однако дополнительной информации не дают.
Как видим, несмотря на уверения российского руководства, что «в мобилизации необходимости нет», все признаки (и данные разведок) указывают на обратное.