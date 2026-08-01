«У «Белтелекома» появилась очень сомнительная схема подключения платной услуги» 1.08.2026, 13:26

Белорусы бурно обсуждают «письмо счастья» от компании.

Одна из пользовательниц Threads разместила письмо от «Белтелеком», которое получила ее мама-пенсионерка — она пользуется услугами этой компании. «Зеркало» рассказало, о чем именно говорится в посте, который вызвал весьма активное обсуждение в соцсети.

«Будьте внимательны! У «Белтелекома» появилась, на мой взгляд, очень сомнительная схема подключения платной услуги, — написала пользовательница Threads. — Может быть, такое письмо пришло только нам, а может, и другим. Моей маме-пенсионерке пришло извещение о необходимости забрать заказное письмо. Забрали, открыли — внутри оказалась рекламная листовка от «Белтелекома» с их «сверхвыгодным» предложением. Само предложение нас, естественно, не заинтересовало. Но самое интересное оказалось дальше».

В самом письме было указано:

«Чтобы отказаться от предложения, нужно самостоятельно обратиться в «Белтелеком» и сообщить об отказе, — рассказала пользовательница Threads. — В случае отсутствия вашего отказа от услуги до 28.08.2026, руководствуясь ст. 410 Гражданского кодекса Республики Беларусь, «Белтелеком» признает ваше согласие с условиями данного предложения, и с 29.08.2026 будет осуществлена платная подписка на услугу «Премьер».

Справка «Зеркала». Статья 410 Гражданского кодекса Беларуси называется «Заключение договора на основании оферты, содержащей срок для акцепта». Она состоит всего из одного правила: «Если в оферте (предложении заключить договор) указан срок для ее принятия, то договор считается заключенным, если акцепт (согласие) получен лицом, направившим оферту, в пределах этого срока».

Этот рассказ в Threads вызвал весьма активное обсуждение. Вот некоторые из комментариев под постом:

«На пару месяцев подключают услугу бесплатно, а потом нужно звонить и отказываться. Хорошо, что хотя бы предупреждают, иначе многие и не узнали бы, что платят за ненужную подписку»;

«В приложении отказался — и все. Даже не пользовался услугой, она мне не нужна»;

«В статье говорится, что согласие нужно дать в установленный срок, а не о том, что оно наступает автоматически, если человек не отказался»;

«Добровольно-принудительная услуга? Спасибо, теперь буду чаще проверять почтовый ящик»;

«Лет 15 назад похожая история уже была с кабельным телевидением: разослали письма, автоматически оформили договор, а абонплату начали списывать через ЖЭС»;

«Мне тоже звонили уже раза три. Каждый раз отказывался — эта услуга мне не нужна»;

«Так делают не только в «Белтелекоме». У МТС тоже были акции с бесплатным первым месяцем. Просто нужно внимательно следить за расходами и вовремя отключать подписки»;

«В письме указано, что отказаться можно через приложение, поэтому идти в офис необязательно».

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