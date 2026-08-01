Это любовь: коллекционер собрал полсотни автомобилей одной модели 1.08.2026, 12:51

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Фото: скриншот / YouTube

Американец покупает их уже более 25 лет.

Джефф Хелмс из США является настоящим фанатом старых Chevrolet Chevelle. Американец собрал более полусотни авто этой модели.

В коллекции Джеффа Хелмса – 53 Chevrolet Chevelle 60-х годов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Все Chevrolet Chevelle принадлежат первому поколению (1964-1967 гг.). Американец покупает их уже более 25 лет и является настоящим экспертом по этой модели — знает о ней все.

Джефф Хелмс собрал практически все возможные модификации Chevrolet Chevelle первого поколения – седаны, универсалы, купе и кабриолеты с шести- и восьмицилиндровыми двигателями.

Жемчужиной коллекции является два Chevrolet Chevelle Z16 1965 года

Фото: скриншот / YouTube

На автошоу Muscle Car and Corvette Nationals в Иллинойсе Джефф Хелмс привез жемчужины своей коллекции – два лимитированных Chevrolet Chevelle Z16 1965 года. Этих заряженных купе выпустили всего 200, а до наших дней их сохранилось всего 79.

Chevrolet Chevelle Z16 – особая версия спорткара с 6,5-литровым 375-сильным V8 и улучшенными подвеской и тормозами. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и развить более 200 км/ч.

Один из Chevrolet Chevelle Z16 отреставрирован, другой оставили в оригинальном состоянии

Фото: скриншот / YouTube

Примечательно, что один Chevrolet Chevelle Z16 Джефф Хелмс в идеальном состоянии после реставрации, а второй — стоял с 1983 по 2001 год без движения и его решили не восстанавливать, а лишь отремонтировали двигатель.

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