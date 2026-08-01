Инфантино отступил: план частичной приватизации ЧМ по футболу отозван 2 1.08.2026, 12:18

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Джанни Инфантино

После резких протестов футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки.

Президент ФИФА Джанни Инфантино после резких протестов футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки отозвал свое предложение впустить частных инвесторов в дело организации чемпионатов мира, передает ВВС.

«Внимательно выслушав все мнения, я ясно понял, что этот проект внес раскол такого характера, что, вне зависимости от уровня поддержки [проекта], он больше не отвечает целям, ради которых был предложен», — передает заявление швейцарца Инфантино агентство Reuters.

Проект Инфантино самым решительным образом осудили футбольные конфедерации Европы, Северной и Центральной Америки и Азии. Это означало, что проект Инфантино, скорее всего, все равно не собрал бы большинство голосов в ФИФА: в эти три конфедерации входят почти две трети национальных футбльных федераций и союзов мира.

«ФИФА должна прекратить пользоваться нашим спортом в целях собственного обогащения и обогащения своих друзей», — заявил Европейский союз футбольных ассоциаций, УЕФА.

План с участием Кушнера

План Инфантино, о существовании которого ФИФА официально заявила 28 июля, заключался в том, чтобы создать при Международной федерации футбольных ассоциаций, ФИФА, коммерческую дочернюю компанию Fifa Forward Enterprise (FFE), которая занялась бы организацией соревнований под эгидой ФИФА.

Миноритарные, не дающие контроля доли в этой компании предлагалось продавать частным инвесторам.

При этом группу первых инвесторов, по плану Инфантино, должна была возглавить венчурная фирма Thrive Eternal («вечное процветание»), созданная Джошуа Кушнером — братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Фирма была создана при венчурной компании Джошуа Кушнера Thrive Capital Management всего три месяца назад, в конце апреля.

Дональд Трамп в пятницу сказал, что не обсуждал эти планы с Инфантино.

У Трампа на втором президентском сроке сложились очень тесные отношения с Инфантино — в частности, в силу того, что чемпионат мира в этом году проходил в основном в США. В декабре, на жеребьевке чемпионата, Инфантино вручил Трампу специально созданную под него «Премию мира ФИФА».

Один ультиматум и два протеста от трех частей света

Европейский союз футбольных ассоциаций, УЕФА, на экстренном заседании в четверг решил бойкотировать соревнования под эгидой ФИФА, в том числе чемпионаты мира, если Инфантино не откажется от своего плана.

«Мы единодушно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА передать права собственности на чемпионат мира и другие соревнования под эгидой ФИФА частным инвесторам […] Ни одна из национальных сборных УЕФА не будет участвовать ни в каких соревнованиях ФИФА, пока это предложение остается в силе, пока оно не будет полностью отозвано, и мы не получим обязательные к исполнению заверения, что ФИФА больше никогда не будет допускать частных собственников к управлению ее соревнованиями», — заявил УЕФА.

Через несколько часов европейцев поддержала КОНКАКАФ — конфедерация Северной и Центральной Америки и Карибских островов, а на следующий день к ним присоединилась Азиатская конфедерация футбола, АФК.

КОНКАКАФ и АФК, в отличие от УЕФА, не стали грозить бойкотом, но все же очень резко осудили Инфантино.

Остальные три конфедерации — Южной Америки, Африки и Океании — заявлений не делали и собирались обсудить план Инфантино в августе.

Отставка советника и заявление исполнительного директора

В пятницу в знак протеста подал в отставку Карлос Кордейро, который почти пять лет был старшим советником Инфантино по глобальной стратегии и управлению и представлял ФИФА в рабочей группе Белого дома по подготовке к чемпионату мира 2026 года.

«Задача ФИФА заключается не в том, чтобы любой ценой максимизировать коммерческую прибыль, а в том, чтобы защищать и укреплять футбол для будущих поколений, — написал он. — Когда эти принципы вступают в противоречие, футбол должен стоять на первом месте».

«Более всего беспокоит отсутствие ответов на фундаментальные вопросы, — добавил он. — Зачем нужна эта сделка? Почему именно сейчас? Какой будет контроль? Кому это выгодно?»

В тот же день с резким заявлением выступил исполнительный директор ФИФА Кевин Ламур, обвинив Инфантино, что он обманул сотрудников ФИФА, и приписав в конце, что если он, Ламур, потеряет из-за этого заявления работу, то хотя бы сможет спать спокойно.

«То, о чем было объявлено на днях и то, что происходило за кулисами в последние месяцы, не укладывается в голове, это кажется немыслимым», — говорилось в переданном в прессу заявлении Ламура.

«Администрации ФИФА становится все труднее работать в таких условиях и выполнять свою миссию, — пишет он. — Я не уполномочен выступать от имени своих коллег, и, возможно, я ошибаюсь. Но у меня сложилось впечатление, что все мы хотим гордиться тем, что работаем в ФИФА, а сегодня, к сожалению, кажется, что для многих из нас это уже не так».

О плане Инфантино высказался даже новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем, назвав его возмутительным.

«Сам факт того, что эта идея вообще могла быть выдвинута, показывает, что, на мой взгляд, [он] — не тот человек, который должен возглавлять эту организацию», — сказал Бернем.

Бедные могли бы поддержать

План Инфантино, как полагают эксперты, поддержали бы футбольные чиновники из многих небогатых стран, поскольку он предусматривал увеличение субсидий от ФИФА.

В письме-разъяснении федерациям от 29 июля Инфантино пообещал, что в случае его принятия в следующем финансовом цикле, который начнется 1 января 2027 года, каждая национальная ассоциация будет получать до 40 млн долларов.

Всего в рамках проекта FFE предполагалось привлечь дополнительно 20 млрд долларов.

Роджерс Бьямукама из Федерации футбола Уганды сказал в эфире радиопрограммы Всемирной службы Би-би-си, что, например, европейские ассоциации не настолько зависят от финансирования ФИФА, как ассоциации в других частях мира.

«Например, в Уганде ФИФА профинансировала ряд инфраструктурных проектов за счет средств, полученных от продажи билетов на чемпионат мира и от спонсоров. Кроме того, ФИФА финансирует множество программ на низовом уровне, в том числе футбольные школы», — объяснил Бьямукама.

Поэтому, как считает Бьямукама, любой способ добыть дополнительные ресурсы — это благо.

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