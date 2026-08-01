«Чей-то родственничек вазонами занимается» 1.08.2026, 11:50

Деревья вдоль проспекта Независимости в Минске срубили и заменили кадками.

Минские городские власти наконец решили вопрос с деревьями вдоль проспекта Независимости, которые росли с трудом. Их срубили, а землю заложили плиткой и поставили вазоны с липами. Такая идея не очень пришлась по душе жителям столицы и другим белорусам — недовольны и срубленными деревьями, и тем, как теперь выглядит проспект. Журналисты «Зеркала» посмотрели, что об этом пишут в Threads, и спросили у эколога, почему в других странах деревья отлично чувствуют себя у дорог, а в Минске проблему решили таким образом.

«Целенаправленно потраченный бюджет города на чей-то бизнес»

Бурное обсуждение изменений началось еще тогда, когда остатки земли вдоль проспекта Независимости стали закладывать плиткой. Комментаторы не ждали ничего хорошего — и, кажется, их опасения оправдались.

Появившиеся кадки с липами снова стали предметом споров. Причем у пользователей вызывают вопросы и сам способ решения проблемы, и то, как это сделали (внешний вид вазонов вписывается в стиль проспекта с большой натяжкой).

Например, видео с новым видом озеленения опубликовал блогер Максим Пушкин, напомнив о гибели старых деревьев и спросив у пользователей Threads, как им такой «выход из ситуации». Ответы не заставили себя долго ждать — всего за сутки у поста почти 400 комментариев.

«Заменить грунт и посадить деревья нормально — нет, распилить бюджет — да! Выхлопные газы исчезли сразу? Вазоны не раскалятся от солнца, корневая система куда будет расти?»

«Чей-то родственничек просто вазонами занимается».

«Липа во всех смыслах».

«Вместо лечения проблемы лечим симптомы».

«Все уже давно придумано, бери и делай. Почему Варшава такая зеленая? Те же деревья вдоль дорог».

«Выглядит как попил бюджета на озеленение города. Должны быть взрослые деревья, которые в жаркий день будут давать тень и снижать общую температуру нагретого солнцем города».

«Получились деревья-однолетники. Если и выживут, то корневой системе некуда развиваться, а значит, и крона не вырастет. Не будет ни тени от них, ни шумозащиты со стороны дороги».

Дискуссия (или выражение недовольства) идет и под постом аккаунта «Минск наизнанку». Содержание публикации почти идентичное: фото лип, упоминание, что старые не могли выжить у дороги, и вопрос — что думают люди. Комментариев уже более 200, и основную мысль угадать несложно.

«Это не решение, это целенаправленно потраченный бюджет города на чей-то бизнес вместо озеленения».

«Старые липы удалили не совсем понятно ради чего. Тогда объясняли, что камерам слежения мешают. Предыдущие, конечно, не прижились, потому что их полностью закатали в плитку, корни не дышали, еще и реагентами травили. Эти будут менять каждые несколько лет. Прекрасное освоение бюджета».

«Клімат Беларусі дазваляе, каб на вуліцах раслі нармальныя, а не дэкаратыўныя дрэвы!»

«Деревья должны отбрасывать тень и спасать горожан в жаркое время года! Раньше проспекты утопали в зелени! Летом гулять было одно удовольствие».

«Использовать меньше реагентов? Не закатывать весь проспект в асфальт и плитку? Да ну, бред какой-то».

Еще один пользователь предложил новый дизайн кадок вместо бетонных кубов. Но, судя по комментариям, внешний вид вазонов все же не основная проблема — в комментариях выкладывают старые фото минского проспекта, засаженного деревьями, и таких же зеленых городов Европы.

«Самое ужасное, что мы за это заплатили».

«Они везде эти уродливые горшки поставили, лучше бы уже ничего не делали».

«Как же не хватает деревьев. По-хорошему нужно поднять полосу плитки, засыпать нормальный грунт и сделать подъем над уровнем земли с бортиками. Такой «холм», который закроет дорогу от тротуара и не даст соли попадать сверху на грунт. Высадить деревья в эту полосу. Есть проблема коммуникаций и метро. Т. е. неясно, насколько глубоко идет почва и какие деревья на такой глубине могут жить».

В конце прошлого века современный проспект Независимости засажен деревьями. Минск, 1978−1979 годы

Фото: pastvu.com

Почему так происходит и могло ли быть иначе — эксперт

Прокомментировать решение минских властей «Зеркало» попросило инициативу «Экодом». Как считает эксперт организации, пожелавший остаться анонимным, появление деревьев в кадках в очередной раз демонстрирует выбранный властями курс на постепенный отказ от полноценной городской природы.

— Речь идет не просто о недостаточном сохранении зеленой инфраструктуры, а о ее последовательном уничтожении. Насколько мне известно, подобная практика уже несколько лет применяется в Гомеле, где полноценные уличные деревья нередко заменяют туями в кадках, а целые скверы вырубаются. Теперь эта тенденция, похоже, добралась и до столицы, — констатирует он.

По мнению собеседника, у такого подхода есть как минимум две причины. Первая — «стремление к экономии средств здесь и сейчас». Так, отмечает он, в этом случае коммунальным службам не нужно убирать опавшую листву, проводить регулярную обрезку, лечить старые деревья. Исчезает риск трагедий, связанных с падением деревьев, а кадки всегда можно переставить с места на место, заменить или вовсе убрать.

— Однако такая экономия носит исключительно краткосрочный характер. Практически никто не оценивает, сколько средств полноценные уличные деревья позволяют сэкономить в долгосрочной перспективе, — подчеркивает эксперт. — Они уменьшают перегрев асфальта и тем самым продлевают срок его службы, снижают температуру во время волн жары, уменьшают расходы на кондиционеры, улучшают качество воздуха и в конечном итоге сохраняют здоровье и жизни людей. К сожалению, у нас засекречена статистика, позволяющая оценить дополнительную смертность во время экстремальной жары, поэтому подобные эффекты редко становятся частью общественной дискуссии.

Следы от спиленных деревьев закладывают плиткой в Минске

Фото: threads.com/@denis_shumak, minsknews.by

Вторая причина, по мнению эксперта «Экодома», скорее связана с символизмом. Постоянное кошение травы, жесткое кронирование деревьев, а теперь и их выращивание в кадках могут создавать ощущение полного контроля над природой — что становится своеобразной метафорой отношения власти к гражданам.

Но вот аргумент о том, что деревья вдоль проспекта погибают от «воздушного загрязнения», на который ссылаются коммунальные службы, собеседник считает неубедительным. Как минимум международный опыт показывает обратное:

— Во многих европейских городах деревья успешно растут вдоль оживленных магистралей десятилетиями. Более того, там высаживают крупномеры возрастом около двадцати лет и высотой 8−9 метров, благодаря чему жители получают тень, комфортный микроклимат и сформированный городской ландшафт сразу, а не через несколько десятилетий.

Могли бы городские власти разобраться с ситуацией иначе? Здесь собеседник очень скептичен: если развитие зеленой инфраструктуры не ставится в приоритет, чиновникам «гораздо проще отказаться от полноценных деревьев в пользу временных декоративных конструкций».

— Поэтому проблема, на мой взгляд, заключается не в самих деревьях, а в подходах к проектированию и содержанию городской среды, — отмечает он. — Если есть желание, то находятся инженерные и организационные решения, позволяющие деревьям успешно существовать даже в сложных условиях. В нашей же ситуации государственному аппарату сегодня проще сокращать объем зеленой инфраструктуры, чем системно инвестировать в ее развитие.

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