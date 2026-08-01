Как распознать текст, написанный ИИ? 1 1.08.2026, 11:11

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Иллюстрация: popsters.ru

Алгоритмы выдают себя неожиданными привычками в тексте.

Искусственный интеллект становится все сложнее отличить от человека, однако языковые модели по-прежнему оставляют характерные «следы», которые позволяют распознать их тексты. Авторы исследования сравнили более 1,2 млн слов, написанных людьми и крупнейшими нейросетями, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователи проанализировали материалы ChatGPT, Claude, Gemini и Grok, сопоставив их с журналистскими статьями и художественной литературой. Как отмечает издание, современные ИИ уже не злоупотребляют словами вроде delve или длинными тире, которые ранее считались их визитной карточкой. «Признаки ИИ — это не отдельное слово или знак препинания, а целый набор особенностей», — пишут авторы.

По данным исследования, нейросети чаще используют длинные и сложные слова, научную терминологию и существительные, образованные от глаголов. Кроме того, их тексты содержат меньше запятых, скобок и точек с запятой, зато предложения становятся длиннее и насыщены союзом «и».

Языковые модели любят повторяющиеся риторические конструкции вроде «не X, а Y», «не только…, но и…» и так называемое «правило трех», когда идеи перечисляются тройками. При этом короткие эмоциональные предложения встречаются заметно реже, чем у людей.

Несмотря на развитие алгоритмов, эксперты считают, что полностью скрыть происхождение текста пока невозможно. «С каждым обновлением стиль ИИ становится все ближе к человеческому», — отмечают авторы исследования. Однако именно эта способность быстро менять манеру письма делает нейросети особенно сложными для распознавания в будущем.

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