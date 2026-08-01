Неаполь содрогнулся от мощного землетрясения 1 1.08.2026, 11:27

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Такого не было на юге Италии в течение 40 лет.

В пятницу, 31 июля, недалеко от итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7. В результате подземных толчков возникли перебои с электроснабжением, а также были повреждены несколько зданий.

О последствиях землетрясения на юге Италии сообщают Reuters и ANSA.

фото: ANSA

фото: ANSA

коллаж УНИАН, скриншоты из видео

Землетрясение произошло в 19:46 по местному времени. Его эпицентр находился в районе Кампи-Флегрей к западу от Неаполя, а очаг располагался на глубине около 3 километров.

После основного толчка началась мощная серия афтершоков, которая не прекращалась в течение всего вечера. Было зафиксировано не менее 30 афтершоков. Самый сильный из них имел магнитуду 3,8 и произошел около 22:00.

Последний толчок магнитудой 1,6 зарегистрировали в 00:03.

В Неаполе начали разрушаться здания, а со склонов на автомобили и железнодорожные пути посыпались камни и обломки скал.

Итальянская пожарная служба сообщила о незначительных повреждениях зданий в городе и его окрестностях. В качестве меры предосторожности местные власти временно приостановили движение пригородных поездов и метро.

Наибольшие разрушения понесло Поццуоли. На улице Перголези обрушилась часть стены жилого дома. Большие обломки вулканического туфа упали на припаркованные автомобили и повредили их.

Также в Поццуоли и районе Баньйоли сообщают о многочисленных падениях карнизов и кусков штукатурки.

По последним данным, пострадало не менее 21 человека, двое находятся в тяжелом состоянии.

Во временном центре приема Palatrincone в Поццуоли уже подготовили 185 мест для людей, которые не могут вернуться домой.

По данным итальянских СМИ, это одно из самых мощных землетрясений, когда-либо зафиксированных в этом районе, и самое сильное за последние 40 лет. Оно превысило предыдущее рекордное землетрясение магнитудой 4,6, которое произошло 30 июня 2025 года.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони следит за развитием ситуации. Глава Департамента гражданской защиты Фабио Чичильяно созвал кризисный штаб для координации спасательных работ.

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