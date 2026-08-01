«С мужем так много не разговаривала, как с подругой» 2 1.08.2026, 11:36

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Иллюстративное фото

Дружба двух белорусок, длившаяся 23 года, разрушилась после одного разговора.

В 2001 году 10-летняя Виктория (имена в ее истории изменены) поехала в детский лагерь. Там она познакомилась с Кристиной, которая была на год старше ее. Девочки сразу же подружились. Однако из-за того, что они жили в разных городах, видеться удавалось редко. Все изменилось, когда через несколько лет Кристина с семьей переехала в Минск, где жила Виктория. Их дружба обрела второе дыхание и продолжалась двадцать с лишним лет. Пока в 2024 году между подругами не случился разговор, после которого общение почти прекратилось. Виктория решила откровенно рассказать «Зеркалу» о том, как можно потерять лучшую подругу, толком даже с ней не поругавшись.

«Нам было очень легко поддерживать дружбу на расстоянии»

У нас с Кристиной была настоящая девичья дружба: мы любили пройтись по магазинам, сходить на кофе, поболтать обо всем на свете. А когда пришло время выбирать свадебные платья, тоже делали это вместе.

Хоть мы с подругой слушали разную музыку и подкасты, смотрели разные сериалы и читали не похожие по жанрам книги, нам всегда было о чем поговорить. Благодаря Кристине я всегда узнавала что-то новое про вещи, которыми сама вряд ли бы заинтересовалась. Так, например, подруга много рассказала про моду и тренды, а мне было интересно ее слушать.

Кристина была очень надежной, заботливой и внимательной подругой. Я знала, что к ней можно обратиться с любым вопросом и она обязательно поможет. Так, однажды я мимолетом упомянула в разговоре, что не могу найти хорошего врача. Она тут же начала искать и не успокоилась, пока не нашла нужного мне специалиста. Как-то у меня болела спина, так Кристина сразу же организовала сеанс физиотерапии в хорошей клинике. Еще и моему мужу всегда помогала организовывать сюрпризы для меня и выбирать подарки на праздники. А когда Кристина занялась благотворительностью, я стала гордиться ей еще больше.

За что я еще любила свою подругу — нам было очень легко поддерживать дружбу на расстоянии. Поняли мы это еще в университетские годы, когда Кристина уехала учиться по обмену в Китай на полгода. Мы тогда договорились, что будем регулярно созваниваться. Так и получилось, несмотря на пятичасовую разницу во времени, мы болтали с ней по телефону часами.

Исследования показывают, что мужчины в стрессовых ситуациях чаще реагируют по принципу «бей или беги», тогда как женщины, напротив, склонны искать эмоциональную поддержку, объединяться с другими и укреплять существующие дружеские связи. Именно поэтому близкая подруга нередко становится той, кто помогает справляться с жизненными трудностями.

При этом, подчеркивают американские психологи, женщины обычно больше вкладываются в дружбу, чаще делятся личными переживаниями и более открыто говорят о своих чувствах. Из-за такой эмоциональной вовлеченности потеря лучшей подруги может переживаться особенно болезненно, а отношения с ней бывает сложнее заменить чем-то другим.

В 2014 году уехала из Беларуси уже я, и наша дружба от этого никак не пострадала. Иногда сообщение от нее я читала еще до того, как я успевала сделать себе утренний кофе. Кристина была моей единственной подругой, с которой мы специально ездили друг к другу в гости, чтобы видеться стабильно несколько раз в год.

Когда Кристина тоже переехала за границу, она стала работать в фирме, которая отправляла работников в командировку в страну, где я живу. Тогда мы стали видеться чаще, раз в пару месяцев.

«С мужем так много не разговаривала, как с Кристиной»

За почти 23 года дружбы все же было несколько очень странных моментов, которые меня обидели. Все началось, когда в 2016 году Кристина забеременела. Я приехала в гости и случайно заметила, что у нее как-то подозрительно округлился живот. И только после вопроса в лоб она призналась, что срок — уже почти шестой месяц.

Потом они с мужем решили купить квартиру — об этом я тоже узнала постфактум. Или когда Кристина решила сделать первую в жизни татуировку, она тоже сразу мне ничего не сказала.

Конечно, меня такое отношение задевало. Но когда я об этом говорила, ответ был всегда один: «Ну вот такой я человек, не хочу, чтобы меня сглазили». При этом Кристина подчеркивала, что я для нее одна из самых близких людей, и просила не обижаться. А ведь сложно этого не сделать, когда тебя вносят в список тех, кто «может сглазить».

Чем старше мы становились, тем больше я начинала замечать, что Кристина во всем сначала видит плохое, а только потом замечает что-то хорошее. Мне постоянно казалось, что она уже все в этом мире видела и ее уже ничем не удивить. Даже когда подруга впервые поехала в США, вместо впечатлений она только написала: «Ой, ну что эта Америка, что я там не видела».

Потом все обиды потихоньку забывались, и мы продолжали так же ежедневно общаться, обсуждая все подряд: и проблемы на работе, и воспитание детей, и отношения с мужьями, и что в мире происходит. А пять лет назад мы даже ездили в отпуск только вдвоем. В общем, эта дружба занимала очень важное место в моей жизни. Мне кажется, что я с мужем так много не разговаривала, как с Кристиной.

«Ее сын не любит чужих детей»

Все последние годы мы продолжали жить в разных странах, но раз в год обязательно ездили друг к другу в гости.

В 2021-м у меня родился сын. И после этого при встречах оказалось, что образ жизни наших семей уж очень отличается. Мой Мирослав — активный ребенок, и нам с мужем нравится много гулять и постоянно что-то делать. Главное же развлечение в семье Кристины — это играть в приставку и сидеть дома.

Когда наши сыновья начали подрастать, я стала замечать, что Мирослав начал раздражать Артема, сына подруги. Когда мы приезжали к ним в гости, то нам надо было сделать все, чтобы мой полуторагодовалый сын не мешал «ее мальчику» играть в приставку в общей комнате. А когда уже они приезжали к нам, то мы снова были должны — создать все условия, чтобы никто не мешал Артему играть. Но даже это я воспринимала как мелочи, на которые я была готова закрывать глаза, потому что все имеют право на личное пространство.

Постепенно все начало доходить до того, что на детской площадке Артем начинал кричать, мол, «я не хочу, чтобы он со мной прыгал на батуте». И когда я забирала Мирослава, истерика Артема переходила на следующий уровень: «Я не хочу, чтобы он смотрел, как я прыгаю». При этом Кристина ничего не говорила своему сыну, что так себя вести как минимум невежливо.

Последней каплей стала ситуация, которая произошла в конце 2024 года. Мы в очередной раз приехали к Кристине в гости, уже сели за стол, как кто-то из нас, уже не помню кто, спросил: «Артем не будет есть с нами? Он даже не выйдет поздороваться?» На это моя подруга ответила, что ее сын «не любит чужих детей». А потом внезапно добавила: «Хотя кто их любит».

Эти слова меня очень задели, потому что единственным «чужим» ребенком за столом был Мирослав. После этого мы достаточно быстро ушли к себе в отель. Больше в той поездке я с Кристиной не встречалась.

«Не стала писать первой: считала себя «обиженной» стороной»

Я подождала пару дней, пока эмоции схлынут, и потом написала подруге, что такое отношение к Мирославу меня задевает и я не считаю это допустимым. Честно говоря, у меня накопилось много других претензий, и я написала обо всем сразу, но без «наезда». Я только говорила о том, как мне неприятно и обидно.

Кристина ответила очень четко, спокойно и адекватно. Она извинилась и сказала, что есть моменты, которые и я неправильно понимаю. В общем, мы не поссорились, а просто поговорили, как два взрослых человека, которые готовы высказаться и дальше идти по жизни вместе.

Видимо, я ошиблась. Прошло еще пару дней. Мы уже вернулись домой, и я так и не получила привычного сообщения «как дела?» или «как долетели?». Я тоже не стала писать подруге первой. Наверное, потому что все же считала себя «обиженной» стороной.

А дальше мы просто стали поздравлять друг друга с праздниками дежурными фразами. Правда, иногда я могу спросить, как она. Но в ответ получаю только пару очень сухих предложений.

«Точно не жалею, что отправила Кристине то самое сообщение»

Я до сих пор не понимаю, почему наша дружба с Кристиной закончилась именно так. Иногда у меня возникает желание спросить у нее об этом, но потом я понимаю, что спустя полтора года уже не хочется выяснять отношения.

Хотя признаюсь, что время от времени мне снятся сны с участием Кристины. Чаще всего это либо какие-то бытовые моменты, либо мы во сне пытаемся разобраться, что же все-таки произошло.

Кажется, что мы обе подсознательно стремились к тому, чтобы начать общаться меньше, но не знали, как это сделать корректно. Мне этого хотелось, потому что я устала слушать, какие все вокруг дураки, как все скучно или плохо. Ведь из-за того, что в мире происходит, я, как и многие, живу в сплошном негативе. А тут еще подруга могла использовать меня, чтобы слить «накопленное».

Ситуация с нашими детьми, скорее всего, стала лишь поводом. Мне жаль, что наша дружба закончилась. Но я точно не жалею, что отправила Кристине то самое сообщение. Все же мой ребенок всегда будет у меня в приоритете.

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