Белорусов в начале августа ждет настоящий африканский зной 1.08.2026, 10:51

1,080

Погода будет обусловлена Азорским антициклоном.

Казалось бы, летний сезон должен пойти на убыль, однако у природы свое видение.

Белорусов в начале августа ждет настоящий африканский зной, сообщает Белгидромет.

Жаркая погода будет обусловлена Азорским антициклоном, который переместился с Западной Европы на Балканский полуостров, став причиной поступления тропических воздушных масс с севера Африки в Центральную Европу. Беларусь в это время будет находиться на северной периферии этого обширного антициклона. С южными ветрами в республику будут поступать аномально теплые тропические воздушные массы, что обусловит повышение температурного фона: в ночные часы ожидается в основном от +13°С до +24°С, днем воздух прогреется до +27…+34°С, в южных районах до +35…+38°С; при этом по северу страны температурный фон будет на 1…3°С ниже.

В связи с очень сильной жарой на 1 августа (суббота) по Брестской и Гомельской областям объявлен красный уровень опасности. В этих областях на середину дня ожидается +35…+37°С. На остальной части территории на высокие температуры, +30…+34°С, действует оранжевый уровень опасности.

Вместе с тем, в субботу (1 августа) погода будет довольно неустойчивой. Под влиянием атмосферного фронта ночью местами по северо-западу пройдут кратковременные грозовые дожди. Утром и днем влияние фронтального раздела распространится на северо-западную половину республики. Поэтому утром и днем по северо-западной половине республики прогнозируются кратковременные дожди с грозами. В дневные часы при активном развитии атмосферных процессов по северо-западу при грозах местами ожидаются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 21−24 м/с. На грозы, сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра объявлен оранжевый уровень опасности!

«Опасность летних конвективных процессов состоит в том, что они развиваются очень стремительно и в течение всего нескольких часов могут достигать опасных значений. Поэтому, отправляясь на отдых, как никогда важно следить за составленными Белгидрометом предупреждениями, которые в оперативном режиме размещаются на нашем сайте pogoda.by, в наших социальных сетях и мобильном приложении «Погода в кармане», — сообщил Белгидромет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com