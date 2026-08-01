В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Литвы 1 1.08.2026, 11:46

Фото: x.com/andrii_sybiha

Андрей Сибига показал фото последствий.

Во время массированной атаки России на Киев в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы в Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

«В результате массированной российской атаки на Киев здание посольства Литвы получило незначительные повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал», - сообщил Сибига.

Фото: x.com/andrii_sybiha

As a result of Russia’s massive attack on Kyiv, the Lithuanian embassy suffered limited damage. Luckily, no employees have been harmed.



Russian terror spares no one and does not respect any international norms, including the Vienna convention. It can only be stopped through… pic.twitter.com/cDxQXrNyhG — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 1, 2026

Он отметил, что российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности, положений Венской конвенции. И остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны.

«Выражаем солидарность с Литвой, моим коллегой Кястутисом Будрисом, Послом Ингой Станите-Толочкене и всеми нашими друзьями в Министерстве иностранных дел Литвы. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь», - добавил министр.

Напомним, в ночь на 1 августа Россия массированно атаковала баллистикой Киев.

В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения , среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы Украины – Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.

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