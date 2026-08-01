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В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Литвы

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  • 1.08.2026, 11:46
В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Литвы
Фото: x.com/andrii_sybiha

Андрей Сибига показал фото последствий.

Во время массированной атаки России на Киев в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы в Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

«В результате массированной российской атаки на Киев здание посольства Литвы получило незначительные повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал», - сообщил Сибига.

Фото: x.com/andrii_sybiha

Он отметил, что российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности, положений Венской конвенции. И остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны.

«Выражаем солидарность с Литвой, моим коллегой Кястутисом Будрисом, Послом Ингой Станите-Толочкене и всеми нашими друзьями в Министерстве иностранных дел Литвы. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь», - добавил министр.

Напомним, в ночь на 1 августа Россия массированно атаковала баллистикой Киев.

В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения , среди них четверо детей.

Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы Украины – Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.

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