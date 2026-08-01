В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Литвы

В Киеве из-за ночной атаки РФ повреждено посольство Литвы1
- 1.08.2026, 11:46
Андрей Сибига показал фото последствий.
Во время массированной атаки России на Киев в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы в Украине.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.
«В результате массированной российской атаки на Киев здание посольства Литвы получило незначительные повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал», - сообщил Сибига.
As a result of Russia’s massive attack on Kyiv, the Lithuanian embassy suffered limited damage. Luckily, no employees have been harmed.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 1, 2026
Russian terror spares no one and does not respect any international norms, including the Vienna convention. It can only be stopped through… pic.twitter.com/cDxQXrNyhG
Он отметил, что российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности, положений Венской конвенции. И остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны.
«Выражаем солидарность с Литвой, моим коллегой Кястутисом Будрисом, Послом Ингой Станите-Толочкене и всеми нашими друзьями в Министерстве иностранных дел Литвы. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь», - добавил министр.
Напомним, в ночь на 1 августа Россия массированно атаковала баллистикой Киев.
В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения , среди них четверо детей.
Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы Украины – Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.