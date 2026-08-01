Санчес: Прорыв мигрантов в Сеуту — нападение на Испанию 5 1.08.2026, 10:59

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Педро Санчес

Фото: REUTERS

Премьер-министр прибыл в испанский эксклав на севере Африки.

Прорыв десятков тысяч нелегальных мигрантов в испанский эксклав Сеута на севере Африки - это «нападение» на Испанию и «нарушение территориальной целостности» страны. Об этом заявил в пятницу, 31 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес, прибывший в Сеуту, передает «Немецкая волна».

Накануне Мадрид впервые с 2021 года направил в эксклав военных для поддержания порядка.

По оценкам местных властей, за последние дни в испанский эксклав, граничащий с Марокко, нелегально проникли около 60 тысяч мигрантов. Десятки из них утонули, пытаясь доплыть из Марокко до Сеуты. К вечеру 31 июля число погибших составляло 57 человек, отмечает агентство dpa.

Мадрид: Десятки тысяч мигрантов вернулись в Марокко

В то же время правительство Испании сообщило, что десятки тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко через сухопутную границу. Вечером 31 июля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в соцсети X, что кризис фактически преодолен: почти все, кто проник в Сеуту, к тому моменту уже вернулись в Марокко.

Жители Сеуты выходили на протесты

Накануне вечером жители Сеуты, население которой составляет порядка 85 тысяч человек, вышли на акции протеста против притока нелегальных мигрантов, обвиняя правительство в утрате контроля над ситуацией. Многие магазины оставались закрытыми из-за опасений грабежей, отмечает агентство dpa. «Многие боятся выходить из дома», - заявил один из жителей телеканалу RTVE.

По данным Еврокомиссии, в данный момент ни одному нелегальному мигранту, прибывшему в Сеуту, не удалось добраться до материковой части Европы.

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