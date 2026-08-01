Российские чиновники предупредили Путина о приближении «четырех всадников Апокалипсиса» 1 1.08.2026, 10:33

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Война все сильнее бьет по экономике России.

Военные расходы России стремительно усиливают давление на государственный бюджет и экономику, а высокопоставленные чиновники уже предупреждают Путина о возможных последствиях, пишет Jamestown (перевод — сайт Charter97.org).

Представители Министерства финансов и Банка России еще в начале июня заявили президенту, что дальнейшее наращивание оборонных расходов делает балансировку бюджета все более сложной. В 2026 году затраты на оборону могут составить около трети всех государственных расходов.

Экономическая ситуация также ухудшается. Министерство экономического развития снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,2% до 0,4%, а Банк России позже ухудшил оценку до диапазона 0–1%, фактически допустив отсутствие экономического роста. При этом дефицит федерального бюджета за январь—апрель достиг 79,3 млрд долларов, превысив показатель за весь 2025 год.

Как отмечают журналисты, в первом квартале 2026 года Россия направила на военные нужды 76,2 млрд долларов — около 65% всех федеральных доходов за этот период и на 30% больше, чем годом ранее. Одновременно доходы от продажи нефти и газа сократились на 45% в годовом выражении.

Дополнительное давление на экономику оказывают украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам. Путин признал, что атаки «создают проблемы» и привели к «определенному дефициту» топлива, хотя назвал ситуацию некритичной.

Глава Сбербанка Герман Греф также предупредил о нарастающих рисках. Он сравнил нынешнее положение российской экономики с борьбой за выживание и назвал высокие процентные ставки, растущие налоги, крепкий рубль и административные барьеры «четырьмя всадниками Апокалипсиса».

«Кремль пытается компенсировать растущие расходы повышением налогов, национализацией активов и поиском новых источников доходов», — отмечают авторы. Среди обсуждаемых мер — использование пенсионных накоплений и дополнительные финансовые взносы со стороны крупнейших российских бизнесменов.

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