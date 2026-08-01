В Татарстане произошел масштабный пожар на химическом заводе «Сибур» 1 1.08.2026, 10:42

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Комиссия выясняет причину.

В пятницу вечером, 31 июля, в Республике Татарстан, которая входит в состав России, произошел пожар на химическом заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Компания «Сибур», которой принадлежит «Нижнекамскнефтехим», признала, что на его территории произошел пожар. По предварительной информации, возгорание произошло не в результате ударов украинских дронов. Причина пожара выясняется. Для этого создали специальную комиссию.

К 22:16 очаг пожара на химическом заводе в Нижнекамске был локализован. Полностью огонь потушили в ночь на 1 августа. На данный момент известно, что возгорание произошло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке «из-за внешних факторов». В результате происшествия никто не пострадал.

«Сибур» утверждает, что ущерб якобы «незначительный». Силы обороны Украины регулярно наносят воздушные удары по военным и стратегическим объектам в Татарстане. Но вечером 31 августа в этом российском регионе воздушную тревогу не объявляли. Это значит, что пожар на химическом заводе «Сибура», скорее всего, не связан с атаками украинских БпЛА.

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