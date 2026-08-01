ВСУ ударили по Крыму: поражены мосты, база катеров и объекты Черноморского флота РФ 2 1.08.2026, 10:43

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Пораженные цели играли важную роль в обеспечении российских войск.

В ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным объектам России в оккупированном Крыму и на юге Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Одной из главных целей стал состав морских безэкипажных катеров в районе Черноморского в оккупированном Крыму. Там, по информации военных, русские войска хранили, готовили и обслуживали катера, которые используются для боевых и специальных задач в Черном море.

Также украинские военные поразили два железнодорожных моста – «Сиваш» в районе Чонгара и городов близ Владиславовки.

В Генштабе отметили, что они являются важными элементами военной логистики РФ и используются для опрокидывания личного состава, техники, вооружения, боеприпасов и других материально-технических средств между оккупированным Крымом и оккупированными территориями юга Украины.

Отдельно сообщается о поражении подразделения радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе.

Кроме этого, под удар попали ремонтно-восстановительная база в Первомайском районе, состав материально-технических средств вблизи Подового на временно оккупированной территории Херсонской области и склад беспилотников в районе Токмака Запорожской области.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации», - подытожили в Генштабе.

Напомним, в ту же ночь OSINT-сообщества сообщали об атаках беспилотников на ряд оккупированных городов, в том числе Зугрес, Бердянск, Луганск, Должанск и Севастополь.

По предварительным данным под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, после чего в нескольких городах вспыхнули пожары и возникли перебои с электроснабжением.

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