ВСУ ударили по Крыму: поражены мосты, база катеров и объекты Черноморского флота РФ

ВСУ ударили по Крыму: поражены мосты, база катеров и объекты Черноморского флота РФ2
- 1.08.2026, 10:43
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Пораженные цели играли важную роль в обеспечении российских войск.
В ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным объектам России в оккупированном Крыму и на юге Украины.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Одной из главных целей стал состав морских безэкипажных катеров в районе Черноморского в оккупированном Крыму. Там, по информации военных, русские войска хранили, готовили и обслуживали катера, которые используются для боевых и специальных задач в Черном море.
Также украинские военные поразили два железнодорожных моста – «Сиваш» в районе Чонгара и городов близ Владиславовки.
В Генштабе отметили, что они являются важными элементами военной логистики РФ и используются для опрокидывания личного состава, техники, вооружения, боеприпасов и других материально-технических средств между оккупированным Крымом и оккупированными территориями юга Украины.
Отдельно сообщается о поражении подразделения радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе.
Кроме этого, под удар попали ремонтно-восстановительная база в Первомайском районе, состав материально-технических средств вблизи Подового на временно оккупированной территории Херсонской области и склад беспилотников в районе Токмака Запорожской области.
«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации», - подытожили в Генштабе.
Напомним, в ту же ночь OSINT-сообщества сообщали об атаках беспилотников на ряд оккупированных городов, в том числе Зугрес, Бердянск, Луганск, Должанск и Севастополь.
По предварительным данным под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, после чего в нескольких городах вспыхнули пожары и возникли перебои с электроснабжением.