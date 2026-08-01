Китайская карта Киева Андрей Пионтковский

1.08.2026, 11:59

Андрей Пионтковский

Путинская Россия уже мертва.

Вот уже второй месяц подряд просвещенные синологи и простые смертные с нарастающим удивлением фиксируют сенсационный каскад сигналов из Пекина, недоброжелательных, мягко говоря, по отношению к российской власти. Для наглядного погружения в сложившуюся сегодня ситуацию предлагаю сначала отрывок из моей статьи пятилетней давности:

«У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.

Сценарий №1. Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля.

Подобный результат после семи лет разговоров, переговоров, увещеваний, форумов и форматов станет полным крахом системы европейской безопасности. Отныне игра на континенте будет идти только по российским правилам. Что для США будет означать не только их уход из Европы. И не только конец НАТО, но и конец США как мировой державы, более того, исчезновение самого политического понятия Запад.

США останутся заметным на мировой сцене кастрированным экономическим гигантом, но кто тогда сможет поверить их политическим или тем более военным гарантиям, например, в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия? Япония? Австралия? Все амбициозные планы Вашингтона по созданию противостоящего Китаю Quad Alliance обнуляются.

В образовавшемся геополитическом вакууме Китай беспрепятственно и демонстративно реализует те судьбоносные замыслы, которые его лидеры оставляли поколению своих наследников (Тайвань, стратегические проливы, спорные острова и т.д.). Другим языком заговорит он и в торговых переговорах с США.

23 августа 1939 года со сталинских стапелей сошел ледокол «Адольф Гитлер» и приступил к реализации поставленной перед ним всемирно-исторической задачи – уничтожению демократического Запада. И летом 1940 года ледокол был очень близок к выполнению своей миссии.

Сегодня в Москве и Пекине к демократическому Западу относятся примерно так же, как 80 лет назад к нему относились в Берлине и Москве, если не хуже.

Только на этот раз Москва будет не конечным бенефициаром проекта, а рабочим телом планировщика — пиратской шхуной «Владимир Путин», призванной психологически сокрушить Запад.

Сценарий №2. Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити... глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается.

Он отстраняется от власти своим ближайшим окружением: коалицией прагматиков, которые ненавидят его за то, что он начал войну, и бешеных, которые ненавидят его за то, что он не закончил ее по формуле «мы в рай, а они просто сдохнут». Уход пахана мафии оставляет выжженную политическую пустыню, обозленное население и каскадный взрыв внутримафиозных имущественных конфликтов всех против всех. В нарастающей атмосфере хаоса и безвластия возникает серьезная угроза жизни и безопасности миллионов китайскоязычных трактористов, шахтеров, коммерсантов, бойцов Триады, обитающих на огромных просторах Сибири и Дальнего Востока. Своевременный ввод (для наведения порядка) ограниченных контингентов вежливых желтых человечков горячо приветствуется, в том числе и подавляющим большинством русскоязычных трудящихся. В ходе свободного волеизъявления на стихийно возникающих локальных референдумах Сибирь, Дальний Восток и Священное Северное море (Бэйхай) возвращаются в родную гавань Империи Юань. Замечательный подарок товарищу Си по случаю провозглашения его пожизненным правителем, а может быть, даже и основателем новой китайской династии.Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым…»

Берусь предположить, что будущие историки отметят 30 июня 2026 года как дату символического проплытия означенного трупа под тем самым забором, на котором товарищ Си давал дружеский ужин Лукашенко с сыночком Коленькой, примчавшимся в Пекин с жалобами на Пу.

По окончанию проплытия пресс-служба Си выступила со следующим заявлением:

«Китай поддерживает стремление Беларуси защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность. Пекин также выступает за следование республики пути развития соответствующего ее национальным условиям».

Путин попытался было в брутальной манере уломать Лукашенко на какую-нибудь военную провокацию против стран НАТО под его флагом, но тот вырвался из его подвалов и, подхватив на руки Коленьку, бросился в Пекин жаловаться доброму дядюшке Си.

Насколько я могу судить, никто из западных экспертов не осознал масштаб сенсации 30 июня. Они просто не поняли, что произошло. Впервые за тридцать лет «больше, чем стратегического сотрудничества» путинской России и Китая товарищ Си в манере беспрецедентной для современных китайско-российских отношений нанес своему младшенькому «стратегическому партнеру» публичную пощечину… Открыв своего рода месячник подобных пощечин. И если его резкая критика ядерного шантажа Москвы была достаточно предсказуема, то подлинной сенсацией стало выступление 9 июля представителя КНР в СБ ООН, который в унисон с представителем США настаивал на немедленном прекращении огня в русско-украинской войне.

Уверен, что и демарш Токаева обсуждался предварительно с Председателем Си.

Параллельно Пекин с нарочитой бесцеремонностью указывает младшенькому на его новое (у параши) место в сфере их экономических взаимоотношений: Покупать газ у вас мы теперь будем только по вашим внутренним ценам. Современные технологии для ваших ледоколов? Они вам не понадобятся. Северный морской путь – важнейшая артерия Евразии – это сфера нашей ответственности. Земля ваша велика и обильна. Порядка только на ней нет. Порядка Неба.

Но апофеозом месячника «русско-китайской дружбы» стало заседание СБ ООН 29 июля, на котором выступление китайского представителя прозвучало даже более проукраинским чем американского. Товарищ Фу Конг не только призвал (как и все члены СБ кроме России) немедленно прекратить боевые действия, но он пошел дальше. Он подчеркнул, что переговоры о полномасштабном урегулировании конфликта должны исходить из принципа сохранения нерушимой территориальной целостности всех государств.

Такая недипломатическая напористость Си объясняется, на мой взгляд, тем, что списав лично Путина как слабака, он уже вступил в контакт с новым потенциальным руководством России.

Правящая в России чекистская корпорация, столкнувшись с неотвратимостью военного поражения, пытается, как и ее исторические предшественники, решить двуединую проблему: удержать власть в стране и минимизировать, по возможности, геополитические последствия поражения. Естественной первоочередной задачей становится для них отстранение от власти фюрера.

Вот уже полтора месяца на ведущих пропагандистских каналах ведется искусная кампания его дискредитации в глазах, прежде всего, сторонников войны. Яркие публицисты беспощадно изобличают анонимных начальников (а на самом деле Путина, а кого же еще?!) и за бездарное проведение СВО и за трусливый отказ от нанесения сокрушительных (желательно ядерных) ударов по союзникам Украины.

Все последние унизительные для России жесты Пекина дискредитируют, прежде всего, Путина и работают на заговорщиков.

Интересно, что исход 4-ой мировой войны в одном важном аспекте схож с исходом совершенно на нее не похожей 3-ей мировой (холодной).

И в том и в другом случае важным событием стал переход в ходе войны Китая на правильную сторону Истории.

В первом случае символом исторической смены вех стал визит Никсона и Киссинджера в Пекин в феврале 1972 года. После этого СССР был обречен. Он умирал почти 20 лет.

В нашем случае смена вех в Китае происходит в прямом эфире буквально у нас на глазах. Все необходимые слова уже громко сказаны и самим Си и Фу Конгом в ООН. Остался только духоподъемный визит в августе (!) украинских Никсона и Киссинджера в Пекин и их прямой эфир с Cи на тему «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

Уверяю Вас, этот массовый сеанс психотерапии произведет на российского обывателя, на российские «элиты» и на российского недофюрера более ошеломляющее и отрезвляющее воздействие,. чем все взорванные маркетплейсы и НПЗ вместе взятые.

Путинская Россия не будет умирать 20 лет. Она уже мертва.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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