«Каждый раз удивляюсь этому позору» 3 1.08.2026, 12:32

4,556

Белоруска возмутилась проблемой на вокзале в Минске.

Белоруска возмутилась в Threads камерами хранения на Центральном железнодорожном вокзале в Минске. По ее словам, чтобы сдать или забрать багаж, нужно отстоять большую очередь, плюс камеры не работают по ночам, пишет «Зеркало».

Каждый раз удивляюсь этому позору: камеры хранения главного вокзала столицы. Огромный пассажиропоток. Каждые выходные происходит то, что на фото, люди не вмещаются в само помещение, очередь выходит в переход на вокзале. Оставить багаж в такой очереди займет (из личной практики) около часа. Нет ячеек, в которых не нужно участия работника. И вишенка: они не работают ночью. В столице!!» — написала белоруска на своей странице.

В комментариях ее поддержали пользователи. Некоторые сравнивали с вокзалами в других городах Беларуси, где есть преимущество в этом вопросе:

«Были недавно в Гродно и Бресте, заметили, что там есть камеры хранения вещей автоматические! Это оказалось так удобно, удивились, что в Минске такого нет».

«В Гомеле электронные ячейки, приходи, когда тебе надо. Солидарность».

«Каково было наше удивление, когда мы приехали из Бреста в 22 часа, чтобы через пару часов поехать в аэропорт, а нам сказали, что камеры работают с 6:00 до 0:00. После автоматических камер хранения в Бресте это был шок».

«Да, сегодня наблюдали эту картинку. Нет слов, только нецензурные. Пришлось с тяжелым чемоданом идти в ТЦ, чтоб пообедать и дождаться поезда».

«Сократили всех, уже кого можно»;

«И носильщик с тележкой один, с 7 утра до 11 вечера. А много поездов ночных. Помощи не будет, да и ценник огромный И ночью самостоятельно телегу не взять, ведь камера хранения закрыта!»;

«Моя дочь однажды сдала туда чемодан, но не прочитала, что работают только до 21.00 и опоздала минут на десять. Пришлось пропустить свой ночной поезд и ночевать у знакомых».

На удивленный вопрос одной из женщин, когда появились такие очереди, автор поста ответила: «Пару лет так. Вот как россияне открыли Беларусь как страну для туризма».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com