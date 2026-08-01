МИД Испании: Почти все нелегальные мигранты вернулись из Сеуты в Марокко 1 1.08.2026, 12:59

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Целостность Шенгенской зоны полностью гарантирована.

Почти все мигранты, незаконно попавшие в испанский город Сеута, уже вернулись в Марокко. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в публикации в социальной сети X.

По его словам, попасть на материковую часть Испании без идентификации личности на контрольно-пропускном пункте невозможно.

«Целостность Шенгенской зоны полностью гарантирована. Хватит этой намеренной путаницы», — написал испанский министр.

По данным Министерства внутренних дел Испании, около 48 300 человек из более чем 50 тысяч, пересекших границу с Марокко по суше или морю, к вечеру пятницы, 31 июля, вернулись в Марокко, пишет DW.

Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас ранее оценил общее число мигрантов, прибывших за последние дни, в 60 тысяч человек. Это превышает половину населения Сеуты, численность которого составляет около 84 тысяч человек.

По данным Reuters, на испанской стороне границы были обнаружены тела 57 мигрантов: некоторые утонули, а другие погибли, пытаясь перелезть через волнорез, удерживающий пограничное ограждение.

Ситуация на границе Испании и Марокко — что известно

29–30 июля тысячи мигрантов из Марокко прорвались в испанскую Сеуту — автономный город на северном побережье Африки. Прорыв границы сопровождался столкновениями и поджогами автомобилей. В результате все центры приема беженцев в испанском городе оказались переполнены, а множество людей спали на улицах.

Сообщалось о гибели по меньшей мере 18 человек: некоторые из них утонули, другие погибли в давке на границе. Точная причина резкого наплыва мигрантов неизвестна.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании после того, как мигранты прорвали границу в Сеуте. 31 июля Франция объявила об усилении мер безопасности на границе с Испанией.

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