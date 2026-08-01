Дроны ГУР поразили драгоценные цели россиян на юге Украины
- 1.08.2026, 13:45
Врагу нанесли потери более чем на 20 млн долларов.
Украинские дроны поразили дорогостоящие цели российских окупантов на юге Украины - ЗРГК «Панцирь-С1», катер «Сарган» и станцию «Форпост».
Об этом сообщается в Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
В ночь с 29 на 30 июля дроны ГУР поразили:
зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на ВОТ Херсонщины;
катер проекта 1100М «Сарган» в г. Керчь, ВОТ АР Крым;
наземную станцию управления дронами «Форпост» в г. Евпатория, ВОТ АР Крым.
Примерная стоимость российского ЗРГК «Панцирь-С1» составляет около 15 млн долларов, а скоростного патрульного катера «Сарган» - около 6 млн долларов.