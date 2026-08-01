Дроны ГУР поразили драгоценные цели россиян на юге Украины 1.08.2026, 13:45

Врагу нанесли потери более чем на 20 млн долларов.

Украинские дроны поразили дорогостоящие цели российских окупантов на юге Украины - ЗРГК «Панцирь-С1», катер «Сарган» и станцию «Форпост».

Об этом сообщается в Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ночь с 29 на 30 июля дроны ГУР поразили:

зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на ВОТ Херсонщины;

катер проекта 1100М «Сарган» в г. Керчь, ВОТ АР Крым;

наземную станцию управления дронами «Форпост» в г. Евпатория, ВОТ АР Крым.

Примерная стоимость российского ЗРГК «Панцирь-С1» составляет около 15 млн долларов, а скоростного патрульного катера «Сарган» - около 6 млн долларов.

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