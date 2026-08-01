В дикую природу Беларуси выпустили 46 европейских ланей 7 1.08.2026, 14:24

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Фото: БООР

Для восстановления редкого вида.

В охотничьих угодьях Любанского района выпустили в дикую природу 46 европейских ланей. Перед этим животные семь месяцев провели в специальном вольере, где проходили адаптацию к новым условиям.

Теперь они начинают самостоятельную жизнь в естественной среде. Это событие – важный шаг для восстановления популяции редкого для Беларуси вида, пишет «Точка».

Фото: БООР

Семь месяцев адаптации

Ланей привезли из Копыльского района в декабре 2025 года. Вольер, где они содержались, расположен примерно в 16 км от Любани. Там животные проходили передержку и привыкали к местным условиям.

В Белорусском обществе охотников и рыболовов отметили, что такой период необходим, чтобы лани легче перенесли выпуск и быстрее освоились на новом месте.

Как выпускали

Чтобы снизить стресс у животных, специалисты применили так называемый тихий выпуск. Часть ограждения разобрали без лишнего шума, после чего лани самостоятельно покинули вольер.

Такой подход позволяет избежать паники и помогает животным спокойнее воспринять новую среду обитания.

Кто такие европейские лани

Лань – родственница благородного оленя и косули. Она меньше оленя, но крупнее косули: высота в холке достигает 80–100 см. Самцов легко узнать по широким лопатообразным рогам. Летняя шерсть животных покрыта белыми пятнами, что делает их особенно заметными.

Для дикой фауны Беларуси лань остается сравнительно редким животным – устойчивые группы встречаются лишь в отдельных хозяйствах и регионах. При этом вид не включен в Красную книгу Беларуси.

Что дальше

Специалисты ожидают, что в первые дни лани будут держаться неподалеку от привычной территории. Для них уже организовали дополнительную подкормку: установили кормушки и солонцы, обеспечили естественный доступ к воде.

Это поможет животным легче пережить период адаптации и быстрее освоиться в дикой природе.

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