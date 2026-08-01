Федоров выдвинул ультиматум относительно возвращения в команду Зеленского 1.08.2026, 14:41

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Михаил Федоров

Экс-министр обороны признался, перейдет ли он в оппозицию к президенту Украины.

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не намерен становиться политическим оппонентом президента Владимира Зеленского во время войны. В то же время он подчеркнул, что не согласится вернуться в правительство, если его не восстановят именно на посту главы Минобороны.

Об этом он заявил в интервью The New York Times. Бывший глава оборонного ведомства также поддержал право украинцев на мирный протест, назвав это свидетельством сохранения демократии даже в условиях войны.

Федоров назвал приоритет после отставки

В ходе беседы Федоров подчеркнул, что не воспринимает ситуацию вокруг своего увольнения как элемент политического противостояния, поэтому не комментирует ни свои беседы с президентом, ни обстоятельства кадрового решения.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику», – сказал бывший министр.

В то же время он утверждает, что за его отставку активно выступали представители оборонного лобби, а причиной стали разногласия с отдельными генералами и чиновниками по поводу военной стратегии, а также вопросов, связанных с борьбой с коррупцией.

При этом Федоров отметил, что хотел бы, чтобы общественная дискуссия была сосредоточена не на его личности, а на поиске наиболее эффективной стратегии ведения войны.

Он также заверил, что независимо от того, вернётся ли он в состав правительства, будет и в дальнейшем продвигать развитие роботизированных технологий в армии, ведь, по его словам, широкое применение датчиков, автоматизированных боевых модулей и беспилотников позволит существенно сократить участие пехоты на передовой.

Протесты как свидетельство живой демократии

Вместе с тем бывший министр также заявил, что не планирует присоединяться к акциям протеста, однако и не намерен осуждать или отговаривать их участников от публичной критики власти. По его мнению, право граждан открыто выражать свою позицию важно даже в условиях войны.

В то же время он положительно оценил сам факт проведения протестов, заявив, что они показали, что «россияне не взяли нашу демократию в заложники во время войны».

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