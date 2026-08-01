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Белоруски стали чемпионками Европы по академической гребле

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  • 1.08.2026, 15:37
Белоруски стали чемпионками Европы по академической гребле

Татьяна Климович и Елена Фурман завоевали золото в парной двойке.

Белорусские спортсменки Татьяна Климович и Елена Фурман стали чемпионками Европы по академической гребле, сообщает Onlíner. Золотую медаль они завоевали в соревнованиях двоек парных на турнире, который проходит в итальянском Варесе.

В финальном заезде белорусский экипаж финишировал первым, опередив серебряных призеров из Греции Димитру Конту и Евангелию Анастасиаду на 1,32 секунды. Бронзовые медали достались представительницам Литвы Мартине Казлаускайте и Довиле Римкуте.

Для Елены Фурман это уже пятое золото чемпионатов Европы. Ранее она побеждала в 2018, 2021 и 2024 годах в одиночке, а теперь добавила к коллекции титул в двойке парной. В прошлом году Фурман и Климович также стали бронзовыми призерами чемпионата мира в этой дисциплине.

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