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В Пермском крае горящий грузовик взорвался на глазах у россиянина

  • 1.08.2026, 15:56
В Пермском крае горящий грузовик взорвался на глазах у россиянина

Момент мощного взрыва попал на видео.

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин снял горящий грузовик на обочине дороги в Пермском крае РФ.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», во время съемки охваченная огнем фура внезапно взорвалась, что вызвало бурную реакцию автора видео.

«Куда вы едете, нах#й, дебилы, бл#дь», - эмоционально восклицает россиянин после мощного взрыва грузовика.

Информация о причинах возгорания и последующего взрыва транспортного средства пока отсутствует.

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