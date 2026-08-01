В Пермском крае горящий грузовик взорвался на глазах у россиянина
- 1.08.2026, 15:56
Момент мощного взрыва попал на видео.
В сети появилась видеозапись, на которой россиянин снял горящий грузовик на обочине дороги в Пермском крае РФ.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», во время съемки охваченная огнем фура внезапно взорвалась, что вызвало бурную реакцию автора видео.
«Куда вы едете, нах#й, дебилы, бл#дь», - эмоционально восклицает россиянин после мощного взрыва грузовика.
Информация о причинах возгорания и последующего взрыва транспортного средства пока отсутствует.